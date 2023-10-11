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بدران يرعى تخريج الفوج العاشر من طلبة التعليم المستمر بجامعة البترا

10/11/2023 2:32:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال المستشار الأعلى لجامعة البترا ومجلس أمنائها الدكتور عدنان بدران إن العالم يحتاج إلى مهارات معرفية متجددة لمجابهة التحديات سريعة التغيير، ولأجل ذلك فإن المستقبل هو للتعليم المستمر المرن وليس لمنظومة التعليم التقليدية بطئية الحركة.

جاءت كلمة بدران خلال رعايته حفل تخريج الفوج العاشر من طلبة مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة البترا، وقال بدران "علينا فتح برامج تعلمية تدريبية جديدة تلبي حاجات السوق ينخرط فيها الأفراد لأيام أو لأسابيع أو أشهر، وفق متطلبات البرنامج التعلمي، لمهارة معينة مطلوبة في سوق العمل، تؤدي إلى شهادة في المهارة نفسها وليس إلى درجة علمية"، مضيفًا أن الطلب على المهارات مهما كان مصدرها، أصبح كونياً لا يقتصر على السوق الضيق محلياً.

وقال بدران "لدينا فائض كبير من الدرجات العلمية، ويجب أن يذكر في الشهادة الحقل التخصصي التطبيقي والساعات التي تلقاها الطالب المتدرب. ويجب أن تكون متطلبات الالتحاق مرنه بهذه البرامج أو الحزم التعليمية التدريبية، بعضها يتطلب دراسة إعدادية وأخرى يتطلب الدراسة الثانوية والبعض الآخر يتطلب بكالوريوس جامعي كقاعدة يرتكز عليها برنامج التعليم المستمر، وفق متطلبات البرنامج المعرفي.

هذه المرونة أصبحت ضرورة لتزويد السوق بحاجاته المتسارعة دون انتظار للدراسة والدرجة العلمية التي تأخذ سنوات طويلة، وقد لا يحتاجها سوق العمل مستقبلاً"، مشيرًا إلى أن "الطريق الوحيد والأقل كلفة والأكثر فاعلية لمجابهة تحديات السوق هو تنمية مهارات معرفية جديدة".

وقال بدران "نحن نعيش حالياً في عالم متغير، متسارع في النمو والتطور التكنولوجي. هذا النمو يخلق مجتمعات حديثة في متطلباتها لمواد جديدة ومهارات متجددة، لتلبية حاجات التغيير، وتزويد النهضة بعوامل الإنتاج والمهارات المناسبة لحاجات سوق العمل المتجددة"، موضحًا أن " فالمنظومة التعليمية التعلمية الحالية نموذج تعليمي بطيء بمخرجاته، بطيء بتعديل مناهجه وطرائق تدريسه لتلبيه حاجات السوق، في عالم سريع التغير.

وقال مدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة البترا سعد المغربي "نحتفل اليوم بتخريج الفوج العاشر من خريجي مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وقد حقق المركز رسالته والأهداف التي أسس من أجلها في تأهيل المتدربين.

وأضاف المغربي أن المركز استطاع خلال الاثنى عشر عاماً الماضية تخريج ما يقارب أحد عشر ألف متدرب شاركو في الدورات التدريبية القصيرة بالإضافة إلى تخريج مايزيد على أربعة آلاف خريج من طلبة الدبلوم التدريبي المؤهلين والمدربين في ثماتية تخصصات. مضيفًا "استطاع المركز الحصول على عدد من الإعتمادات الدولية والشهادات المهنية، حيث تم اعتماده لعقد الامتحانات الدولية لقيادة الحاسوب وهو مسؤول عن التدريب وعقد الامتحانات ، بالاضافة لإعتماده من قبل شركة ETS امديست الاردن لامتحان التوفل IBT وفي مجال IT فقد تم اعتماده ليكون مقراً لأكاديمية CISCO".




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