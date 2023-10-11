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ارتفاع التضخم بالأردن 1.19% في أيلول

10/11/2023 2:32:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول/ سبتمبر من العام 2023 والذي أظهر ارتفاعاً نسبته 1.19% مقارنةً مع الشهر المقابل من العام 2022، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.52% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه.

أما على المستوى التراكمي، فقد شهد الرقم القياسي للأشهر التسعة الأولى من هذا العام ارتفاعاً نسبته 2.31% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2022، علماً أن سنة الأساس هي (100=2018).

وعليه، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول/ سبتمبر من العام 2023 ما مقداره 109.70 مقابل 108.41 للشهر نفسه من العام 2022، وبلغ الرقم القياسي لشهر أيلول/ سبتمبر من العام 2023 ما مقداره 109.70 مقابل 109.13 للشهر الذي سبقه من العام ذاته.

أما على المستوى التراكمي، فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر التسعة الأولى من العام 2023 ما مقداره 108.78 مقابل 106.33 للفترة نفسها من العام 2022.

وساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول/ سبتمبر من العام 2023 مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2022 بشكل رئيسي مجموعات "الأمتعة الشخصية" بنسبة 7.92%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.18%، و"الإيجارات" بنسبة 3.25%، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 2.86%، و"الحبوب ومنتجاتها" بنسبة 2.45%.

في حين انخفضت أسعار "المنسوجات البيتية" بنسبة (1.28%)، و"الوقود والإنارة" بنسبة (1.17%)، و"المشروبات والمرطبات" بنسبة (0.80%)، و"النقل" بنسبة (0.45%).

وشملت أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من عام 2023 مقارنة مع الشهر الذي سبقه مجموعة "الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 7.29%، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة 3.03%، و"الوقود والإنارة" بنسبة 1.59%، و"النقل" بنسبة 1.20%، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 0.54%.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للتسعة أشهر الأولى من العام 2023 مع الفترة ذاتها من العام 2022، فقد قاد ارتفاع الرقم القياسي كل من مجموعة "الوقود والإنارة" بنسبة 9.04%، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 6.62%، و"الثقافة والترفيه" بنسبة 6.22%، و"الأثاث والسجاد والمفارش" بنسبة 5.56%، و"الإيجارات" بنسبة 4.30%.

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