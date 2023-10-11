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بنك القاهرة عمان يفوز بذهبية جائزة المباني المهيأة للاشخاص ذوي الاعاقة 2023

10/11/2023 2:32:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فاز بنك القاهرة عمان بالجائزة الذهبية لمسابقة المباني المهيأة للاشخاص ذوي الاعاقة للدورة 2023 و التي نظمها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة برعاية سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة,بحضور سمو الأميرة دينا مرعد و العين آسيا ياغي ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، وسفراء: المملكة المتحدة والسويد وأسبانيا واليابان وأستراليا، ونائب مدير عام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومدير التعاون الدولي في البعثة الأردنية لدى الاتحاد الأوروبي.

حقق بنك القاهرة عمان فوزه المستحق عن مبنى بنك القاهرة عمان/ فرع وادي صقرة والذي يعد نموذجا مثاليا وحقق مفهوم التصميم الخدمي للاشخاص ذوي الاعاقة والتي تشمل المعايير النموذجية من منحدرات آمنه، مصاعد، دورات مياه، مداخل ومخارج واسعه، اشارات وعلامات أرضية، مواقع إلكترونية وبيانات ومعلومات بأشكال ميسرة – برايل – حروف كبيرة وواضحه - التحكم بالألوان والخلفيات على المواقع الإلكترونية، والترتيبات التيسيرية مثل لافتات بطريقة برايل، لغة إشارة للتواصل مع الجمهور من ذوي الإعاقة، تكنولوجيا مساندة حسب الحاجة.

تقدم للمشاركة في الجائزة بدورتها الأولى للعام 2023، 86 مبنى تابع لمؤسسات متعددة موزعة على النحو التالي: 58 مبنى تابع لمؤسسات ودوائر حكومية , 19 مبنى خاص بمؤسسات من القطاع الخاص و9 مباني خاصة بمؤسسات تطوعية.

أكد أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة د. مهند العزة أن جائزة المباني المهيأة سنوية وهي ضمن استراتيجية المجلس التي انتهجها لتحفيز القطاعات المختلفة لتعزيز الممارسات الفضلى في مجال تقديم ظروف ميسرة لذوي الاعاقة وضرورة تطبيق مفهوم التصميم الشامل الذي يحقق الوصول للمرافق والخدمات بامان.

وفي نهاية الحفل قدم سموه الدروع التكريمية للمؤسسات الفائزة عن فئات الجائزة الثلاث، ولأعضاء لجنة التحكيم بحضور مندوبين عن المؤسسات الفائزة .

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