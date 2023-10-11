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بوتين: 5 دول سبقت اقتصاد أميركا وأوروبا

10/11/2023 2:32:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مساهمة أكبر خمس دول آسيوية في الاقتصاد العالمي تجاوزت بالفعل مساهمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين اليوم الأربعاء في الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، الذي انطلق اليوم ليستمر حتى 13 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

وأضاف: "بحسب تقديرات الخبراء فإن مساهمة أكبر خمسة اقتصادات في آسيا وهي: الصين والهند وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام في الاقتصاد العالمي بالفعل تجاوزت مساهمة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي".

وتوقع الرئيس الروسي اتساع الفجوة بين مساهمة الاقتصادات الآسيوية الخمسة والمساهمة الاقتصادية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الاقتصاد العالمي بالمستقبل.

كما توقع بوتين ارتفاع حصة الصين في الاقتصاد العالمي إلى 19.7% بحلول 2028 مقابل انخفاض حصة الولايات المتحدة إلى 14.5%.

وانطلقت في العاصمة الروسية موسكو اليوم، فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي السادس "أسبوع الطاقة الروسي".

ويذكر أن الموضوع الرئيس للمنتدى هذا العام هو "الواقع الجديد للطاقة العالمية"، إذ يغطي الحدث مجموعة واسعة من المواضيع وبشكل تقليدي تطال القضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية: التحديات التي تواجه أسواق النفط، ومشاكل انتقال الطاقة وحماية المناخ، والتحول الرقمي لصناعة الطاقة، وتدريب الكوادر. (RT)

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