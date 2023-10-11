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تجارة عمان تُقدّم 200 الف دينار للأهل في غزة

10/11/2023 2:32:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




عمان- كإستجابة فورية لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، وتوفيرها بالسرعة الممكنة.
عقد مجلس إدارة غرفة تجارة عمان اجتماع طارئ، اليوم الاربعاء، لبحث آثار العدوان الاسرائيلي الغاشم على الاهل في قطاع غزة، وقرر المجلس تقديم مبلغ ( 200 ) ألف دينار بإسم اعضاء الهيئة العامة للغرفة، كدعم عيني من أدوية ومستلزمات طبية لأهالي قطاع غزة الصامدين، كجزء قليل من الواجب تجاه الاهل في القطاع، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية، للتخفيف من المأساة التي يعيشونها جراء العدوان الصهيوني.
وناشد مجلس ادارة الغرفة القطاع التجاري والخدمي تقديم ما بوسعهم من دعم، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية، للمساهمة بتضميد جراح الأشقاء الذين يواجهون هذا العدوان الوحشي واللاانساني.
وشدد المجلس على وقوف اعضاء الهيئة العامة للغرفة إلى جانب الاشقاء الفلسطينيين والاهل في غزة في وجه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها من الاحتلال الاسرائيلي.
ودعا مجلس ادارة الغرفة رؤساء الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية ونقابات وجعيات اصحاب العمل وموظفي الغرفة إلى وقفة تضامنية يوم السبت المقبل 14/10/2023 ، امام مبنى غرفة تجارة عمان/الشميساني.
وثمن مجلس ادارة الغرفة جهود الملك عبدالله الثاني بن الحسين للوصول الى تهدئة الوضع المتفاقم في قطاع غزة، من خلال تكثيف الاتصالات مع مختلف الأطراف، وعبر تعزيز إمكانات المستشفى العسكري الميداني الأردني في القطاع للتعامل مع مختلف احتياجات الشعب الفلسطيني هناك، ومن خلال الاستمرار في تسيير القوافل الإنسانية لتلبية ما يحتاجه الأشقاء في غزة.
وكان مجلس الادارة قد افتتح الجلسة بقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وتقرر بقاء مجلس الادارة في انعقاد دائم لمتابعة التطورات الميدانية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية.

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