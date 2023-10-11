الرجبي: اتفاقية شراكة مع إيسوزو الأردن للارتقاء باللعبة

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

أعلن اتحاد الرجبي عن إبرام اتفاقية شراكة رسمية مع شركة إيسوزو الأردن، في نقطة تحول لرياضة الرجبي الأردني.



وشهدت لعبة الرجبي في الفترة الأخيرة نموا ملحوظا في الأردن، بانتظار أن يسهم دعم إيسوزو الأردن في مزيد من التطور والنمو، حيث تدفع هذه الشراكة خطط الرجبي الطموحة بتوفير وسيلة لدفع هذه الرياضة إلى آفاق جديدة، وسيكون إيسوزو شريك السيارات الرسمي للرجبي الأردني والداعم الرئيسي للمنتخبات الوطنية، مما يعزز التزامها بنمو الرياضة".



وقال المدير التنفيذي لاتحاد الرجبي عزيز أبو خلف في معرض رده على استفسارات (الغد): "تم استثمار الكثير من الجهود خلف الكواليس لرفع مكانة الرجبي الأردني محليا وعالميا، ترمز هذه الشراكة اليوم إلى اندماج الأداء العالي في الرياضة، كما تعد هذه الشراكة بمثابة شهادة على تلك الجهود الحثيثة التي يبذلها مجتمع الرجبي لدينا".



واستطرد: "هذه الشراكة تمثل ثمرة تفانينا في تنمية اللعبة عبر سنوات طويلة، ومثل هذا التعاون ومشاركة القطاع الخاص في دعم الاتحادات الرياضية هو المحرك الرئيسي لتطوير المنظومة الرياضية في الأردن، نحن فخورون بشراكتنا مع شركة إيسوزو، وتقديمهم مثل هذا الدعم الأساسي".



من جانبه، قال م.وسيم الاقرع المدير العام لشركة إيسوزو الأردن: "تعتبر رياضة الرجبي من الرياضات الأسرع تطورا في الأردن، ويسعدنا أن نصبح مرتبطين بمؤسسة لديها تطلعات كبيرة وتشاركنا قيم الاعتمادية والصلابة والالتزام، وباعتبارنا القوة الدافعة وراء أبطالنا والراعي الرسمي لمنتخباتنا الوطنية، يشرفنا أن نلعب دورا محوريا في دعم أنشطة الرجبي الأردني والمساهمة في نمو هذه الرياضة العالمية الأولمبية في الأردن".



وتعد إيسوزو علامة تجارية مشهورة عالميا ومعروفة بمتانتها وأدائها وموثوقيتها، ويتقاسم الرجبي الأردني هذه القيم لتحقيق التميز والأداء على أعلى المعايير، كما أن وجود إيسوزو الأردن كشريك يعد مؤشرا واضحا على الاتجاه الإيجابي الذي يتخذه الرجبي الأردني نحو تطوير الرياضة في المملكة. وسيزين شعار إيسوزو بشكل بارز الجزء الأمامي من أطقم المنتخبات الوطنية، ليكون رمزا لدعمهم اللاعبين، الذين يسعون جاهدين لتقديم أداء على أعلى المستويات، علما بأن هذه الشراكة تعد خطوة مهمة نحو تطوير وترويج رياضة الرجبي في الأردن، وسط تطلعات اتحاد الرجبي إلى تعاون ناجح مع إيسوزو الأردن، لرفع مكانة الأردن عالميا في عالم الرجبي.

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