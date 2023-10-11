الصادق تظفر ببرونزية جائزة الصين للتايكواندو

عمان - الغد - ظفرت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو، جوليانا الصادق، اليوم بالميدالية البرونزية في الجولة الثالثة وقبل الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى " جائزة الصين" المقامة في مدينة تاي يوان.

وشارك اليوم في البطولة اللاعبون صالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني، ولم يحالفهم الحظ في إحراز أي ميدالية.