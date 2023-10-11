البرتغال تطلق تمارينها ورونالدو يظهر امكانياته بكرة السلة
التاريخ
10/11/2023 2:31:42 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اطلق المنتخب البرتغالي تمارينه الاستعدادية للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 في المانيا في العاصمة البرتغالية لشبونة، قبل مواجهة كل من سلوفاكيا والبوسنة والهرسك، حيث يمكن للمنتخب البرتغالي بقيادة المدير الفني الإسباني روبرتو مارتينيز، حسم تأهله إلى نهائيات "يورو 2024" في هذه الجولة، في حال الفوز على نظيره السلوفاكي أو التعادل معه، وخسارة منتخب لوكسمبورغ أمام آيسلندا.
وخلال التحضيرات اظهر نجم نادي النصر وقائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يظهر امكانياته الكبيرة على مستوى كرة السلة هذه المرة، كما ظهر رونالدو ومعنويات عالية وهو يمازح زملاءه اللاعبين في المنتخب.
MENAFN11102023000072011014ID1107227144
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.