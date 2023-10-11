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مدير الدوري السعودي: صلاح مرحب به في اي وقت دون اي ضغوطات

10/11/2023 2:31:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



علق النيجيري مايكل إيمينالو المدير الرياضي للـ الدوري السعودي للمحترفين على امكانية انضمام محمد صلاح لاعب ليفربول الانكليزي للدوري .
وارتبط صلاح بالانضمام إلى اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية ولكن ليفربول تمسك باستمراره .

وقال مايكل إيمينالو في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو : "محمد صلاح مرحب به في أي وقت لكن لا أحد يتعرض لضغط أو مجبر على المجيء إلى هنا".

وأضاف: "محمد صلاح هو الشخص المفضل لدي، إذا أراد هو أو غيره من الناس القدوم إلى السعودية، وكانت هناك فرصة للعمل مع الأندية بطريقة احترافية، سنكون سعداء للغاية بوجوده معنا".

يذكر ان محمد صلاح كان أحد الصفقات التي أبرمها إيمينالو عندما كان مديرا رياضيا في تشيلسي، خلال عام 2014 .

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