رونالدو سيوقع عقدا مع النصر حتى الاعتزال
التاريخ
10/11/2023 2:31:42 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اشارت تقارير صحفية الى ان لاعب نادي النصر البرتغالي كريستاينو رونالدو يتجه الى تجديد عقده مع الفريق الأول بعد انضمامه للنادي السعودي منذ 10 أشهر، حيث لفتت التقارير الى ان اللاعب البرتغالي ابلغ إدارة النصر، برغبته في تجديد عقده مع الفريق الأول، حتى الاعتزال.
في وقت اعلن الصحافي الرياضي السعودي على الحربي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن رونالدو سيوقع عقوده الجديدة، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في كانون الثاني 2024 .
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