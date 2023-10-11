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رونالدو سيوقع عقدا مع النصر حتى الاعتزال

10/11/2023 2:31:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اشارت تقارير صحفية الى ان لاعب نادي النصر البرتغالي كريستاينو رونالدو يتجه الى تجديد عقده مع الفريق الأول بعد انضمامه للنادي السعودي منذ 10 أشهر، حيث لفتت التقارير الى ان اللاعب البرتغالي ابلغ إدارة النصر، برغبته في تجديد عقده مع الفريق الأول، حتى الاعتزال.

في وقت اعلن الصحافي الرياضي السعودي على الحربي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن رونالدو سيوقع عقوده الجديدة، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في كانون الثاني 2024 .

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