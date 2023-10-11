تأجيل سباق أكوافينا ماراثون عمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
أعنلت الجمعية الأردنية للماراثونات وكافة شركائها، تأجيل سباق أكوافينا ماراثون عمان الذي كان مقررا تنظيمه يوم الجمعة، حتى اشعار آخر، تضامنا مع الظروف الصعبة التي يعيشها الأهل في فلسطين.
وأضافت الجمعية في بيان مصغر، أن لن يتم إلغاء السابق، بل سيتم تاجيله لاشعار آخر، وعليه يجب الاحتفاظ بعدة المشاركة ورقم السباق واستخدامه لاحقا، عند الإعلان عن الموعد الجديد للسباق.
وسيتم نشر المزيد من التفاصيل لاحقاً عبر موقع الجمعية الأردنية للماراثونات وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
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