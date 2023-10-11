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تأجيل سباق أكوافينا ماراثون عمان

10/11/2023 2:31:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - أعنلت الجمعية الأردنية للماراثونات وكافة شركائها، تأجيل سباق أكوافينا ماراثون عمان الذي كان مقررا تنظيمه يوم الجمعة، حتى اشعار آخر، تضامنا مع الظروف الصعبة التي يعيشها الأهل في فلسطين.
وأضافت الجمعية في بيان مصغر، أن لن يتم إلغاء السابق، بل سيتم تاجيله لاشعار آخر، وعليه يجب الاحتفاظ بعدة المشاركة ورقم السباق واستخدامه لاحقا، عند الإعلان عن الموعد الجديد للسباق.
وسيتم نشر المزيد من التفاصيل لاحقاً عبر موقع الجمعية الأردنية للماراثونات وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

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