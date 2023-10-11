استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور
التاريخ
10/11/2023 2:31:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توفي الفلسطيني رشيد دبور، لاعب فريق أهلي بيت حانون، إثر القصف الذي يتعرض له قطاع غزة جراء الضربات الصهيونية.
وتعرض منزل اللاعب للقصف، من قبل قوات الاحتلال، مما أدى إلى ارتقائه شهيدا.
يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء أن 60 % من الجرحى جراء ضربات الاحتلال على غزة من النساء والأطفال.
MENAFN11102023000072011014ID1107227140
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.