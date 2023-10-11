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استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور

10/11/2023 2:31:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توفي الفلسطيني رشيد دبور، لاعب فريق أهلي بيت حانون، إثر القصف الذي يتعرض له قطاع غزة جراء الضربات الصهيونية.
وتعرض منزل اللاعب للقصف، من قبل قوات الاحتلال، مما أدى إلى ارتقائه شهيدا.

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء أن 60 % من الجرحى جراء ضربات الاحتلال على غزة من النساء والأطفال.

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