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واين روني مدرباً جديداً لبيرمنغهام

10/11/2023 2:31:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن نادي بيرمنغهام الإنجليزي اليوم الأربعاء تعيين واين روني مدرباً جديداً للفريق بعقد يمتد لـ3 سنوات ونصف.
أعلن نادي بيرمنغهام الذي يلعب في دوري "تشامبيونشيب" الإنجليزي لكرة القدم (المستوى الثاني)، الأربعاء، تعيين نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق واين روني مدرباً له بعقد لثلاث سنوات ونصف.

وقال روني البالغ 37 عاماً "أنا مغتبط جداً للانضمام إلى بيرمنغهام في هذا الوقت المثير. من الواضح أنهم (مجلس الإدارة) يملكون مشروعاً ومصممون على تحقيق طموحاتهم للنادي. أتطلع قدما للبدء بعملي".
وسيضم الجهاز الفني لروني كل من الدوليين السابقين آشلي كول وزميله السابق في مانشستر يونايتد الآيرلندي جون أوشي.

وتخلى برمنغهام عن مدربه السابق جون يوستاس قبل أيام على الرغم من احتلاله المركز السادس حاليا في دوري "تشامبيونشيب".

وكان روني توصل إلى اتفاق مع نادي دي سي يونايتد الأميركي قبل أيام يقضي بإنهاء تعاونهما.

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