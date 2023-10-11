اليرموك يتجاوز الطرة بكرة الدرجة الأولى

اليرموك يتجاوز الطرة بكرة الدرجة الأولى
التاريخ
10/11/2023 2:31:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- حقق فريق اليرموك فوزا صعبا على فريق الطرة بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الامير هاشم بالرمثا، في ختام منافسات الاسبوع الخامس من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.
اليرموك الذي سجل فوزه الأول بالدوري، رفع رصيده الى 4 نقاط، فيما تجمد رصيد الطرة عند نقطة وحيدة.
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