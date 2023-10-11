Wednesday, 11 October 2023 10:54 GMT

الأهلي يقترب من الظفر بلقب دوري اليد

10/11/2023 2:31:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - اقترب فريق الأهلي من الظفر بلقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، بعد الفوز المثير الذي حققه على فريق الحسين إربد بنتيجة 26-23، وذلك في المباراة التي جرت اليوم الأربعاء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات مرحلة الإياب لمنافسات المربع الذهبي.
الأهلي رفع رصيده إلى 20 نقطة، وبقيت له مباراتين أمام العربي 13 نقطة والسلط 17 نقطة، في الوقت الذي ابتعد فيه الحسين عن المنافسة على اللقب منذ انطلاق المربع الذهبي، حيث بقي رصيده 8 نقاط.
ويلتقي يوم السبت المقبل فريقا السلط والحسين، فيما يلتقي يوم الأحد المقبل فريقا الأهلي والعربي

MENAFN11102023000072011014ID1107227137

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث