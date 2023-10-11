هاري كين: أسعى لمساعدة إنجلترا للتتويج بـ يورو 2028

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبر هاري كين عن أمله في الاستمرار في اللعب على أعلى المستويات لمدة ثماني أو تسع سنوات قادمة مؤكدا رغبته في مساعدة إنجلترا على الفوز ببطولة أوروبا على أرضها في 2028.
وقال هداف إنجلترا، الذي سيكون على بعد شهر من إكمال عامه 35 عندما تنطلق بطولة أوروبا 2028، إن الفوز بالبطولة سيكون "حلما أصبح حقيقة" بعد خسارة نهائي 2020 أمام إيطاليا في ويمبلي.
وقال مهاجم بايرن ميونخ بعد اختيار بريطانيا وأيرلندا لاستضافة بطولة أوروبا "التصور السائد في كرة القدم أنه عندما يبلغ أي لاعب 30 عاما يبدأ الناس في الحديث عن الاعتزال. لكن الطريقة التي أنظر بها إلى الأمر هي أنني أقضي النصف الثاني من مسيرتي الآن تقريبا. لقد أمضيت تسع أو عشر سنوات على أعلى المستويات وأتمنى أن أستمر لثماني أو تسع سنوات أخرى".
وأضاف كين الذي أكمل 30 عاما في يوليو الماضي "مع برامج التعافي والتقدم الذي تشهده علوم الرياضة حاليا أصبح بوسع اللاعبين الاستمرار لفترات أطول".
واستشهد كين بكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ضمن أمثلة للاعبين ما زالوا يؤدون على أعلى المستويات في الثلاثينيات من عمرهم.
وأضاف "عندما تنظر إلى الكثير من النجوم مثل رونالدو وميسي و(روبرت) ليفاندوفسكي و(زلاتان) إبراهيموفيتش فقد تحسنوا تقريبا مع وصولهم إلى 30 عاما. عندما تكون حياتك الشخصية مستقرة وتعيش حالة من الراحة النفسية والبدنية فإن هذا يسمح لك بالتركيز على كرة القدم".
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