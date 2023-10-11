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هاري كين: أسعى لمساعدة إنجلترا للتتويج بـ يورو 2028

10/11/2023 2:31:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عبر هاري كين عن أمله في الاستمرار في اللعب على أعلى المستويات لمدة ثماني أو تسع سنوات قادمة مؤكدا رغبته في مساعدة إنجلترا على الفوز ببطولة أوروبا على أرضها في 2028.

وقال هداف إنجلترا، الذي سيكون على بعد شهر من إكمال عامه 35 عندما تنطلق بطولة أوروبا 2028، إن الفوز بالبطولة سيكون "حلما أصبح حقيقة" بعد خسارة نهائي 2020 أمام إيطاليا في ويمبلي.

وقال مهاجم بايرن ميونخ بعد اختيار بريطانيا وأيرلندا لاستضافة بطولة أوروبا "التصور السائد في كرة القدم أنه عندما يبلغ أي لاعب 30 عاما يبدأ الناس في الحديث عن الاعتزال. لكن الطريقة التي أنظر بها إلى الأمر هي أنني أقضي النصف الثاني من مسيرتي الآن تقريبا. لقد أمضيت تسع أو عشر سنوات على أعلى المستويات وأتمنى أن أستمر لثماني أو تسع سنوات أخرى".

وأضاف كين الذي أكمل 30 عاما في يوليو الماضي "مع برامج التعافي والتقدم الذي تشهده علوم الرياضة حاليا أصبح بوسع اللاعبين الاستمرار لفترات أطول".

واستشهد كين بكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ضمن أمثلة للاعبين ما زالوا يؤدون على أعلى المستويات في الثلاثينيات من عمرهم.

وأضاف "عندما تنظر إلى الكثير من النجوم مثل رونالدو وميسي و(روبرت) ليفاندوفسكي و(زلاتان) إبراهيموفيتش فقد تحسنوا تقريبا مع وصولهم إلى 30 عاما. عندما تكون حياتك الشخصية مستقرة وتعيش حالة من الراحة النفسية والبدنية فإن هذا يسمح لك بالتركيز على كرة القدم".

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