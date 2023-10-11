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هازارد يعلق حذاءه بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب والإصابات

10/11/2023 2:31:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن نجم الكرة البلجيكية إيدن هازارد، قراره باعتزال كرة القدم عن عمر يناهز 32 عاما، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، بدون ناد منذ أن تم إطلاق سراحه من قبل العملاق الإسباني ريال مدريد في الصيف، حيث شارك في 76 مباراة فقط مع النادي الإسباني.
وبعد رحيله عن ريال مدريد، بدا أن العودة إلى كرة القدم على مستوى النخبة أمر غير وارد، حيث قدم هازارد تلميحات متعددة بأنه قد يعلق حذاءه للأبد.
وبحسب ما ورد من تقارير صحفية، أبدت بعض الأندية الإنجليزية اهتمامًا بهازارد بعد مغادرة مدريد، لكن يبدو أن المخاوف بشأن لياقته البدنية كانت بمثابة عائق كبير.
وعبر منشور مطول عبر صفحته على موقع "إنستاجرام"، أكد نجم تشيلسي السابق قراره باعتزال اللعب نهائياً، وكتب: "يجب أن تستمع إلى نفسك وأن تقول.. توقف في الوقت المناسب".
وأضاف: بعد 16 عامًا وخوضي أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف، لقد تمكنت من تحقيق حلمي، لقد لعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم".
وتابع: "خلال مسيرتي كنت محظوظًا بلقاء ومدربين وزملاء عظماء. شكرًا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم جميعًا".
وأردف: "أريد أيضا أن أشكر الأندية التي لعبت لها.. ليل وتشيلسي وريال مدريد؛ وأشكر الاتحاد البلجيكي على اختياري لتمثيل المنتخب، شكر خاص لعائلتي وأصدقائي ومستشاري والأشخاص الذين كانوا قريبين مني في الأوقات الجيدة والسيئة. أخيرًا، شكرًا جزيلاً لكم، يا جماهيري، الذين تابعوني طوال هذه السنوات وعلى تشجيعكم في كل مكان لعبت فيه".
وختم: "الآن هو الوقت المناسب للاستمتاع بأطفالي وخوض تجارب جديدة. نراكم خارج الملعب قريبا يا أصدقائي".
وفاز هازارد بالدوري الإنجليزي مرتين وجائزة أفضل لاعب في الموسم مع تشيلسي، كما حصل على لقبين بالدوري الإسباني ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.
ومع ذلك، تعرض الجناح البلجيكي لـ 18 إصابة منفصلة خلال فترة وجوده في العاصمة الإسبانية، ما أدى إلى استبعاده من 95 مباراة مع النادي والمنتخب في ذلك الوقت.
وكان هذا تناقضًا تامًا مع الفترة التي قضاها في تشيلسي، حيث نادرًا ما أصيب البلجيكي وأحرز 110 أهداف وصنع 92 في 352 مباراة مع البلوز.
وعلى الرغم من لعبه دورًا صغيرًا في مدريد، إلا أن هازارد تمكن من الفوز بستة ألقاب، بعد أن نال أيضًا كأس الملك الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي.
وخلال فترة وجوده مع البلوز، فاز هازارد أيضًا بلقبين في مسابقة الدوري الأوروبي، إضافة إلى لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.
وعلى المستوى الفردي، حصل هازارد على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز برأي الكتاب وكذلك برأي اللاعبين المحترفين خلال الموسم 2014–2015، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في تشيلسي في أربع مناسبات منفصلة، بعد عروضه المذهلة.
وبدأ هازارد مسيرته مع نادي ليل الفرنسي، حيث سجل 50 هدفًا وقدم 53 تمريرة حاسمة في 194 مباراة، وخلال فترة وجوده هناك، فاز أيضًا بلقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا بالموسم 2010-2011.
وبعد تألقه في فرنسا، انتقل هازارد إلى غرب لندن، بعد أن وافق البلوز على دفع 32 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما.
وفي أول ظهور له في الدوري مع تشيلسي، حصل هازارد على تمريرة حاسمة وتسبب في حصول فريقه على ركلة جزاء ليقود البلوز للفوز 2-0 على ويجان أثليتيك، ثم سجل هدفه الأول للنادي بعد أسبوع واحد فقط في مباراة الدوري أمام نيوكاسل.
ومع ذلك، فإن عامه الأول في إنجلترا لم يسير كما خطط له تمامًا، بعد أن تم طرده بسبب ركله أحد جامعي الكرات خلال هزيمة تشيلسي في نصف نهائي كأس الرابطة أمام سوانزي سيتي، وشارك في 62 مباراة في الموسم الأول، حيث بدأ إرثًا مثيرًا للإعجاب في نادي غرب لندن.
وبعد سبعة مواسم من انضمامه إلى تشيلسي، أنهى هازارد وقته في "ستامفورد بريدج" بعد نجاحه في إحراز لقب الدوري الأوروبي بالموسم 2018-2019.
وبعد تسجيله هدفين في الفوز بالمباراة النهائية 4-1 على آرسنال، أصر هازارد على أن الوقت قد حان "للوداع" وانتقال لاحقا إلى ريال مدريد في صفقة تصل قيمتها إلى 150 مليون جنيه إسترليني.
وكان من المتوقع أن يكون لهازارد تأثير كبير في مدريد وأن يسير على خطى كريستيانو رونالدو، الذي غادر إلى يوفنتوس في الموسم السابق.
ومع ذلك، كانت فترة الدولي البلجيكي في مدريد مليئة بالإصابات، وشارك في 76 مباراة فقط خلال أربعة مواسم في إسبانيا.
ومع سبعة أهداف و 12 تمريرة حاسمة باسمه في جميع المسابقات، تم إطلاق سراح الجناح البلجيكي من قبل العملاق الإسباني ريال مدريد في الصيف.
وأنهى هازارد مسيرته الدولية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعد كأس العالم 2022. وارتدى قميص "الشياطين الحمر" في 126 مباراة (33 هدفاً)، ووصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا مع "الجيل الذهبي" لبلجيكا، قبل الخسارة من فرنسا بطلة العالم (1-0). -(وكالات)

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