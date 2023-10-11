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بريطانيا وإيرلندا تستضيفان يورو 2028

10/11/2023 2:31:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، شرف استضافة نسختي كأس أوروبا 2028 و2032 إلى بريطانيا وإيرلندا، وتركيا وإيطاليا، على التوالي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان أن "المرشحين المشتركين لاستضافة يورو 2023، قدما 20 ملعبا محتملا لاستضافة البطولة، سيتم اختيار 10 منها، بواقع خمسة في كل دولة، قبل أكتوبر 2026".
وعقب رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة، جابرييل جرافينا، على قرار يويفا قائلا "إنه تحد طموح"، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشاركة "الشغف تجاه رياضة تمثل في بلداننا أكثر من مجرد رياضة. ثم مشاركة التقاليد والثقافات المختلفة للقضاء على التباعد الجسدي بجسر متين من الصداقة".
وكان قرار اللجنة التنفيذية متوقعا، حيث كان الملف المشترك لبريطانيا وإيرلندا هو الوحيد المتبقي بعد انسحاب تركيا من السباق لنسخة 2028، وكذلك الأمر بالنسبة للملف المشترك لتركيا وإيطاليا لنسخة 2032.
بعد مرور 32 عامًا على استضافة إنجلترا نسخة 1996، وسبع سنوات على استضافتها بعض المباريات في نسخة 2020، ستعود المنافسة القارية إلى الأراضي البريطانية في 2028.
أما تركيا فاحتضنت مدينتها إسطنبول نهائي دوري أبطال أوروبا في حزيران (يونيو) الماضي.
كانت روسيا قد فاجأت الجميع عندما أعلنت رغبتها في استضافة إحدى النسختين في آذار (مارس) 2022، بعد أيام قليلة من قيامها بغزو أوكرانيا، قبل أن يقوم يويفا باستبعاد أنديتها من مسابقاته وبالتالي رفض تسلم ملف ترشيحها. -(وكالات)
يذكر أن ألمانيا تستضيف النسخة المقبلة من البطولة القارية من 14 حزيران (يونيو) إلى 14 تموز (يوليو) المقبلين.-(وكالات)

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