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هيرموسو تطالب بحماية حقوقها بعد تسريبات المحكمة الإسبانية

10/11/2023 2:31:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعت لاعبة المنتخب الإسباني جيني هيرموسو، إلى اتخاذ إجراء ضد "المسؤولين عن التسريبات" الخاصة بالتحقيقات التي تباشرها المحكمة الوطنية مع الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، وذلك حتى تسير الإجراءات بـ"ضمانات" وأيضا للحفاظ على حقوقها في الخصوصية.
وأكدت هيرموسو أن "التسريبات المستمرة" للقضية تعني أنه تم "تجاوز الحدود"، وأيضا "سلب حقوقها الأساسية"، وذلك وفقا لما صرحت به في بيان صادر عن الوكالة التي تمثلها "تي إم جي".
ونددت هيرموسو بعرض قضيتها "أمام الرأي العام دون موافقتها وأيضا انتهاك حقوق حماية بياناتها"، وأشارت أيضا إلى أن هذه "التسريبات المستمرة" تمنعها من القيام بشكل طبيعي بإجراءات كانت تعتقد أنها ستوفر لها "بيئة آمنة".
ويحقق قاضي المحكمة الوطنية، فرانسيسكو دي خورخي، في القضية التي يتهم فيها الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، بالاعتداء الجنسي والإكراه بسبب القبلة التي وجهها للاعبة هيرموسو، خلال مراسم تسليم الميداليات بعد نهائي كأس العالم في أستراليا في 20 آب (أغسطس) الماضي.
ومنذ أن فازت إسبانيا بكأس العالم في آب (أغسطس)، مرت كرة القدم الإسبانية بفترة مضطربة، بعد أن قبل روبياليس هيرموسو على شفتيها، في أعقاب الفوز بالنهائي على المنتخب الإنجليزي.
روبياليس الذي ادعى مرارا وتكرارا أن القبلة كانت بالتراضي، استقال في نهاية المطاف من منصبه، على الرغم من رفضه في البداية القيام بذلك، وهو يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي.
وفي الوقت نفسه، تمت إقالة المدير الفني السابق المثير للجدل خورخي فيلدا، الذي كان مرتبطا بشكل وثيق بروبياليس الذي عرض عليه عقدا جديدا قبل وقت قصير من استقالته من منصبه.
وللمرة الأولى، تم الإبلاغ عن شهادة هيرموسو أمام المدعين العامين بعد عرضها على قنوات التلفزة الإسبانية، في برنامج "Codigo 10".
وقالت هيرموسو وهي تفكر في الحادث ككل: "في تلك اللحظة (القبلة) لم يكن لدي الوقت للرد. أنا لا أستحق أن أعيش كل هذا. لقد كنت في حالة صدمة. حدث تاريخي كلفنا حياتنا لتحقيقه. لم أكن أتوقع حدوث ذلك في أي وقت من الأوقات".
وأضاف: "بسبب الأدرينالين احتضنته (روبياليس)، كان شخصا جديرا بالثقة ولم يتوقع أحد ذلك، مهما كان الأمر عفويا".
وعادت هيرموسو منذ ذلك الحين إلى المكسيك للانضمام إلى فريقها باتشوكا، وانتقدت أيضا نقص الدعم الذي شعرت به عندما بدأت الملحمة، إلى جانب ادعاءات روبياليس بأنها كذبت بشأن موافقتها على القبلة.
وتابعت: "ظل يطلب مني حمايته (روبياليس) ومساعدته (الاتحاد الإسباني لكرة القدم). لقد شوهوا صورتي، وشعرت أن أحدا لا يحميني، أريد أن أوضح أنني لم أوافق في أي وقت على القبلة التي أعطاني إياها ولم أسعى بأي حال من الأحوال إلى تشجيع الرئيس على ذلك. أنا لا أتسامح مع التشكيك في كلامي، ناهيك عن اختراعهم كلمات لم أقلها".
وأردفت: "كان من الصعب جدا عدم القدرة على مغادرة المنزل. اضطررت إلى مغادرة مدريد حتى لا أتعرض لهذا الضغط. لماذا يجب أن أبكي في الغرفة عندما لم أفعل أي شيء؟".
وخلال الشهادة، سُئلت هيرموسو أيضا عن التداعيات المباشرة للقبلة، وكشفت عن الضغط الذي واجهته، وقالت: من الواضح أنني شعرت بعدم الاحترام. في تلك اللحظة لم أكن أحظى بالاحترام سواء كلاعبة أو كشخص".
واستطردت: "كنت أختبر شيئا تاريخيا. لقد كانوا يُخضعونني لشيء لم أسعى إليه أو أفعله أبدا لأجد نفسي في هذا الموقف، أخبرت إيرين (باريديس) وأليكسيا (بوتياس) بما حدث. سألوني ماذا يمكنني أن أفعل. ظللت أفكر (على الرغم من القبلة) أنني سأندم دائما إذا لم أستمتع بتلك اللحظة".
وواصلت: "عندما نرى صور الاحتفالات، نتساءل: "هل كان هذا حقيقيا؟". أنا واضحة.. كنت في حالة صدمة، قال لي (روبياليس) عليك أن تساعديني في مقطع فيديو، إنهم يصفونني بالمطارد. قلت له إنني لن أفعل ذلك. قال لي.. عليك أن تفعل ذلك من أجل ابنتي، إنهما تبكيان. لقد رفضت.. شعرت بالإكراه".
وأوضحت: "أخبرتني إحدى زميلاتي في الفريق، أن أحذر لأن فيلدا يتحدث مع عائلتي، أخبرني أخي أنه أخبرهم أنني إذا ساعدته (روبياليس) فسيكون ذلك مفيدا بالنسبة لي وهذا ما كان علي أن أفعله".
وتعرض روبياليس لتدقيق مكثف في أعقاب الحادث، حيث اندلعت احتجاجات ضد رئاسته في جميع أنحاء إسبانيا وطالبه أفراد بارزون بالاستقالة، وأوقفه الفيفا مبدئيا لمدة 90 يوما، وضغط من أجل إيقافه لفترة أطول، في حين اعتذر الاتحاد الإسباني لكرة القدم علنا عن سلوكه.
وتقدم هيرموسو بشكوى رسمية الشهر الماضي بعد أن زعم أن القبلة لم تكن بالتراضي، وأعلن المدعون أنهم قدموا شكواهم الرسمية إلى القاضي في المحكمة بمدريد.
وأصر روبياليس مرارا وتكرارا على أن القبلة كانت بالتراضي ووصفها بأنها "نقرة". واستقال رئيس الاتحاد الإسباني السابق في نهاية المطاف، خلال مقابلة مع الصحفي البريطاني المعروف بيرس مورجان، بعد أسابيع من الانتقادات بشأن سلوكه.
واعترف في المقابلة بأن القبلة كانت "خطأ" لكنه أصر على أنه "لم يكن هناك أي ضرر ولا محتوى جنسي ولا اعتداء".
وتم تأكيد استقالته في نهاية المطاف في بيان مطول، وافق فيه روبياليس على أنه "لا يستطيع العودة" إلى منصبه كرئيس، لكنه استمر في الإصرار على أن "الكثير من الأكاذيب" قد انتشرت عنه.
كما تم منع روبياليس من الاتصال بهيرموسو أو التواجد على مسافة 200 متر منها. - (وكالات)

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