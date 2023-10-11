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الاتحاد العربي لكرة اليد يعلن عن خطة نشاطاته 2024

10/11/2023 2:31:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد ومقره الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض، عن خطة نشاطاته التي تقام في العام 2024، والتي تشتمل على إقامة البطولات لمختلف المنتخبات والأندية، إضافة إلى عقد الدورات التدريبية للمدربين والمراقبين، وكل ذلك ينصب لخدمة تطوير اللعبة في البلدان العربية، والتي تنسجم مع تطلعات الاتحاد برئاسة السعودي فاضل آل نمر.
وحسب الأمين العام للاتحاد العربي فاخر غاشي، فقد تم تعميم خطة النشاطات على كافة الاتحادات العربية المنتسبة للاتحاد العربي، ومحدد فيها النشاطات كافة، والمواعيد، التي تتوافق مع مواعيد البطولات الآسيوية والأفريقية والدولية، حيث طلب الاتحاد العربي من الاتحادات العربية إبداء رغبتها في استضافة البطولات والمشاركة فيها، في الوقت الذي أشار فيه الاتحاد إلى البطولات والنشاطات المتبقية من العام الحالي 2023، وهي (البطولة العربية العاشرة لمنتخبات الناشئين، والتي تقام في مدينة المهدية التونسية خلال الفترة من 17 ولغاية 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ودراسات المدربين للحصول على الرخصة الدولية (C)، المقررة بمدينة المهدية التونسية خلال الفترة من 15 ولغاية 24 من ذات الشهر، وأيضا دراسات للمراقبين بذات الفترة، اضافة إلى إقامة دراسات للمدربين للحصول على الرخصة الدولية (C)، المقررة في العاصمة العراقية بغداد خلال الفترة من 1 ولغاية 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ثم إقامة مهرجان البراعم العربي الأول في مدينة الشارقة الإماراتية خلال الفترة من 15 ولغاية 24 من ذات الشهر.
10 بطولات في العام 2024
وحملت خطة نشاطات العام 2024 إقامة 10 بطولات سواء كانت للمنتخبات الوطنية، ولمختلف الفئات العمرية، أو للأندية في شقيها الرجال والسيدات، مع التركيز على إقامة المهرجانات الخاصة بالبراعم والفتيات نظرا للدور الكبير الذي تلعبه هذه الفئة في تطوير اللعبة في البلدان العربية.
ويبدأ الاتحاد العربي في إقامة بطولاته من خلال البطولة العربية السادسة للشباب مواليد 2004، والتي تقام خلال الفترة من 21 ولغاية 28 نيسان (ابريل) المقبل، ثم إقامة البطولة العربية الثانية عشرة للناشئين مواليد 2006، والتي تقام خلال الفترة من 6 ولغاية 13 أيار (مايو) المقبل، يتبعها إقامة البطولة العربية الأولى لكرة اليد لمواليد 2008 خلال الفترة من 15 ولغاية 18 من ذات الشهر، ثم يقيم الاتحاد بطولة كأس السوبر العربي الأفريقي الآسيوي خلال الفترة من 19 ولغاية 29 أيلول (سبتمبر) المقبل، ثم إقامة البطولة العربية التاسعة والثلاثون للأندية أبطال الدوري للرجال بذات الفترة التي تقام فيها بطولة كأس السوبر، كما تقام ايضا البطولة العربية السابعة للأندية أبطال الدوري للسيدات.
وخلال الفترة من 1 ولغاية 8 تشرين الثاني (نوفمبر) تقام البطولة العربية الثانية لمنتخبات الأشبال مواليد 2008، وهي ذات الفترة التي تقام فيها البطولة العربية الأولى لمنتخبات الأشبال (الفتيات)، ثم يقيم الاتحاد مهرجان البراعم العربي الثاني، ومهرجان الفتيات العربي الأول اعتبارا من 13 ولغاية 22 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حيث يقام هذان المهرجانان في السعودية.
دراسات شاملة
كما تضمنت خطة الاتحاد العربي الكثير من الدورات والدراسات الموجهة للمدربين، والتي تهدف إلى صقل خبرات المدربين ومنحهم الرخص الدولية، حيث يقيم الاتحاد دراسات للمدربين للحصول على الرخصة الدولية (C) في السعودية خلال الفترة من 1 ولغاية 12 شباط (فبراير) المقبل، ثم اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي، والذي تستضيفه العاصمة العراقية بغداد خلال الفترة من 3 ولغاية 5 آذار (مارس) المقبل، ثم إقامة دراسات للمدربين للحصول على الرخصة الدولية (D)، خلال الفترة من 21 ولغاية 28 نيسان (ابريل) المقبل، يتبعها اقامة دراسات للمدربين للحصول على الرخصة الدولية (A)، خلال الفترة من 1 ولغاية 8 تموز (يوليو) المقبل، في السعودية.
ويقيم الاتحاد العربي خلال الفترة دراسات للمدربين للحصول على الرخصة الدولية (D)، خلال الفترة من 7 ولغاية 14 آب (أغسطس) المقبل، يتبعها بإقامة دراسات للمدربين للحصول على الرخصة الدولية (C)، خلال الفترة من 21 ولغاية 29 أيلول (سبتمبر) المقبل، ثم اقامة دراسات للحصول على الرخصة الدولية (B)، والتي تقام في المغرب بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي خلال الفترة من 1 ولغاية 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ثم يقيم الاتحاد دراسات لمراقبي المباريات خلال الفترة من 4 ولغاية 8 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ثم يختتم الاتحاد العربي نشاطات العام 2024 بإقامة دراسات لإداريي المباريات في السعودية خلال الفترة من 16 ولغاية 22 كانون الأول (ديسمبر).

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