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المواي تاي يتطلع لزيادة الانتشار بعد إنجاز بطولة العالم

10/11/2023 2:31:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






يبني المنتخب الوطني للمواي تاي للشباب والشابات آمالا عريضة في إكمال مسلسل إنجازاته رغم قصر عمر الاتحاد المشكل مؤخرا، من خلال الاعتماد على عدد كبير من المواهب الشابة التي فرضت حضورها بقوة في الفترات الماضية، بهدف انتشار اللعبة محليا على نطاق واسع.
وسجل المنتخب حضورا طيبا خلال مشاركته ببطولة العالم للشباب والشابات في تركيا، حيث حصد المنتخب 5 ميداليات، منها ميدالية ذهبية عبر اللاعب محمد عليان في (وزن تحت 71 كغم)، وميدالية فضية عبر اللاعبة قمر المناصير في (وزن تحت 51 كغم)، و3 ميداليات برونزية جاءت عبر سعد أبو صفية (وزن تحت 46 كغم)، عبد الله أبو زنيمة (وزن تحت 71 كغم) وريم الرمحي (وزن تحت 34 كغم).
واحتل المنتخب الوطني المركز 18 على تصنيف المنتخبات المشاركة بعد الميداليات الخمس، علما بأن 110 دول شاركت في البطولة بأكثر من 1400 لاعب ولاعبة، ما يؤكد أن المنتخب الوطني كان منافسا على الميداليات بالأوزان والفئات كافة.
وشارك المنتخب خلال البطولة بأحد عشر لاعبا ولاعبة، إذ لم يحالف التوفيق كل من: جنة الزغل، زيد الشاويش، سيف قطامي، عبيدة بصبوص، تيمور الديسي ورضوان سويد، في بلوغ الأدوار المتقدمة بالبطولة، رغم سعيهم في الحصول على ميداليات ملونة كبقية زملائهم في المنتخب.
وكان عدد من أهالي اللاعبين واللاعبات وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المواي تاي، استقبلوا الوفد القادم من تركيا بحفاوة كبيرة في مطار الملكة علياء الدولي، بعد إنجازه في بطولة العالم، والذي جاء بعد تحضيرات مكثفة ومعسكرات داخلية بقيادة المدربة الدولية مينا السعودي.
ونجح المنتخب خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، على 7 ميداليات ملونة خلال بطولة العرب للشباب التي أقيمت في ليبيا، منها ميدالية ذهبية عبر زيد الشاويش، وفضية عن طريق جمال بداوي، فيما جاءت الميداليات الخمس البرونزية عبر قمر المناصير، أسعد السعدي، عبد الله أبو زنيمة، سدين الرمحي ومنذر حمد.
وأشار المدير الفني لاتحاد المواي تاي ياسر أبو صفية، إلى أنها المرة الأولى التي ينجح فيها المنتخب في حصد ميدالية ذهبية واحدة على الأقل في بطولات العالم، منذ 20 عاما تقريبا، مؤكدا أن الإنجاز يسجل للاعبين والمدربين الذين شاركوا في تدريب اللاعبين واللاعبات لرفع مستواهم مؤخرا.

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