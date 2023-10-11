Wednesday, 11 October 2023 10:53 GMT

رئيس اتحاد المصارعة يكشف عن بروتوكولات تعاون مع الاتحاد الدولي

10/11/2023 2:31:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






كشف م.محمد العواملة رئيس اتحاد المصارعة، عن تنفيذ العديد من البرامج وخطط التطوير بالشراكة مع الاتحاد الدولي للعبة، وذلك للبناء على المكتسبات المتحققة من الاستضافات المحلية الأخيرة لبطولتي آسيا والعالم.
وقال العواملة في حديثه الخاص لـ (الغد): "لدينا اليوم علاقة مميزة مع الاتحادين الآسيوي والدولي، وسنرى انعكاسات خطط التطوير المنبثقة عن توطيد هذه العلاقات تظهر على لاعبينا قريبا"، مؤكدا أن رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة الصربي نيناد لالوفيتش أشاد بالنجاح الباهر للأردن في استضافة بطولة العالم خلال فترة قياسية لا تتجاوز الـ20 يوما، ومتمنيا على الدول الطامحة في الاستضافة للبطولات المقبلة بالمسارعة في تقديم ملفات الترشح.
وأضاف: "هناك خطط لعقد دورات للمدربين والحكام وسينفذها الاتحاد الدولي بشكل مجاني، كما سيتم تنظيم ورشة عمل مجانية لطاقم عملنا التقني المسؤول عن التنظيم المثالي لبطولتي آسيا والعالم، وذلك بهدف إدارة الفعاليات الرياضية الكبرى التابعة للاتحاد الدولي في الدول المستضيفة لها".
وحول توالي المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية ببطولات العالم وتنظيم المعسكرات الدولية (حرة وروماني)، يقول العواملة: "هناك خطط ومعسكرات تم برمجتها بالتعاون مع الاتحاد الدولي، مع الدول التي يمتلك فيها الاتحاد الدولي مراكز لها، بهدف المعايشة".
واستطرد: "المصارعة لعبة احتكاك، ونرى أن المعسكرات والمشاركات تساهم برفع مستوى لاعبينا وجاهزيتهم وتكسبهم الخبرات، لقد قمنا بعمل بروتوكولات مع الاتحاد الدولي لتنظيم المعسكرات، وسيكون لاعبينا حاضرين بقوة في مختلف التظاهرات العالمية، للبناء على المكتسبات المتحققة من الاستضافات الأخيرة ولضمان استدامة اللعبة".
وأشار: "نريد تطوير علاقاتنا مع مجتمع اللعبة، وتبادل الخبرات على مستوى اللاعبين والحكام وأفرد المنظومة"، لافتا إلى إقامة معسكر في رومانيا خلال النصف الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، للاحتكاك والمعايشة، على أن تشهد نهاية الشهر الحالي تنظيم معسكر وخوض بطولة ناشئات تحت 17 سنة في بولندا، للوقوف على مستوى اللاعبات وإيجاد المواهب.
وأكد رئيس اتحاد المصارعة على أهمية توسيع رقعة المشاركين في البطولات الخارجية بالدول التي تشكل حواضن اللعبة، بقوله: "فتح الخطوط وتكوين العلاقات من المشاركات الخارجية ينعكس إيجابا على المستويين الفني والإداري وتظهر نتائجه على اللاعبين بشكل مباشر".
ويرى العواملة، أن تنظيم اتحاد المصارعة للعديد من البطولات المحلية في فئاتها المعتمدة دوليا، يأتي التزاما بقوانين الاتحاد الدولي وسعيا لإعطاء الفرصة للجميع بتقديم موهبته، لافتا: "هذه التقسيمات العمرية مهمة لاستكشاف الخامات التي يمكن تركيز جهود التطوير عليها والبناء للمستقبل، وبشكل يمكننا من حصد المخرجات وتحقيق النجاحات خارجيا".
ولدى سؤاله عن المكتسبات المتحققة من الاستضافات الأخيرة، أجاب: "نمتلك اليوم تجهيزات كاملة لإقامة البطولات المحلية الرسمية، ونحتفظ بها في مستودعات خاصة بمدينة الحسين للشباب، والتي كانت دعما سابقا من الاتحاد الدولي بقيمة 45 ألف دولار، كما أن هناك أبسطة نبحث عن مراكز تحتاج لها، لضمان تهيئة ظروف جيدة لممارسي اللعبة فيها"، مشددا على ضرورة أن تعمل الأندية والمراكز بطريقة موازية للاتحاد لتحقيق الأهداف المنشودة.

MENAFN11102023000072011014ID1107227130

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث