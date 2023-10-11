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40 ألفا تدخل صناديق الأندية واللاعبون يرصدونها.. الفيصلي يوزع الرواتب

10/11/2023 2:31:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
الـ40 ألف دينار تدخل صناديق الأندية
 تسلمت أندية المحترفين لكرة القدم، مبلغ 40 ألف دينار، وهو المبلغ الذي تم الاتفاق عليه، خلال اجتماع سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة، مع رؤساء أندية المحترفين مؤخرا.
وقام اتحاد كرة القدم، بتحويل مبلغ 40 ألف دينار لكل ناد؛ حيث دخلت هذه المبالغ صناديق الأندية التي تعاني من أزمة مالية كبيرة.
مدربو الأندية واللاعبون، علموا بوصول هذا المبلغ إلى أنديتهم، ما دفعهم لرفع وتيرة مطالباتهم بضرورة صرف المستحقات المتأخرة أو جزء منها.
وكان لاعبون في أندية المحترفين، كشفوا عن رصدهم أولا بأول، وصول المبالغ إلى أنديتهم، للمسارعة في المطالبة بالمستحقات.
الفيصلي يوزع رواتب لاعبيه
 وزعت إدارة النادي الفيصلي، على لاعبي فريق الكرة، مبلغا ماليا تجاوز الـ30 ألف دينار، وهي تكملة لرواتب اللاعبين عن شهر.
وتأتي هذه الخطوة، في سبيل دعم الفريق الذي يعيش حاليا مرحلة مضطربة نوعا ما، نتيجة تراجع النتائج، خاصة في دوري أبطال آسيا.
إلى ذلك، تنتظر جماهير النادي، بيانا من إدارة النادي يتعلق بالجهاز الفني، سواء بتجديد الثقة بالمدرب التونسي غازي الغرايري، أو التوجه لتعيين جهاز فني جديد، مؤكدين ضرورة أن يضطلع النادي بدوره في توضيح ما يجري عبر بيانات أو تصريحات رسمية، وعدم ترك المجال أمام صفحات التواصل الاجتماعي للتكهن بالخطوات.
بهاء فيصل وإيتو يدخلان التدريبات الجماعية
 دخل لاعبا فريق الوحدات لكرة القدم بهاء فيصل والمحترف الكونغولي إيتو، في التدريبات الجماعية للفريق، بعد التحسن الملحوظ في إصابتهما.
وانخرط اللاعبان في التمارين الجماعية، وتمارين الكرات، في مؤشر لقرب مشاركتهما في المنافسات الرسمية، حيث ترجح التوقعات دخول أجواء المباريات خلال منافسات الكأس الآسيوية.
السلط يستضيف الوحدات وديا اليوم
 يستضيف فريق السلط لكرة القدم، عند الساعة الرابعة من مساء اليوم، فريق الوحدات في مباراة ودية، تقام على ملعب الأمير الحسين في السلط.
وتأتي هذه المباراة في إطار تحضيرات الفريقين للاستحقاقات الرسمية المقبلة؛ حيث يستعد الوحدات لاستئناف مباريات كأس الاتحاد الآسيوي، ومباريات دوري المحترفين ومسابقة الكأس، كما يستعد السلط لدوري المحترفين والكأس.
كواليس النجوم
 . عدد كبير من نجوم الكرة المحلية، حرصوا على زيارة نجم الكرة بهاء عبدالرحمن في المستشفى.. المدير الفني السابق لفريق الفيصلي جمال أبو عابد، والمدير الإداري رائد التكروري حرصا أيضا على زيارة بهاء.
. حارسة مرمى كرة القدم الأردنية روند كساب، انضمت رسميا إلى صفوف فريق الأهلي السعودي للسيدات... النادي الأهلي أعلن على صفحته التعاقد مع كساب.
. أنباء من داخل أحد أندية المحترفين لكرة القدم، تفيد بأن المدير الفني للفريق لن يستمر طويلا مع النادي في ظل ارتفاع وتيرة المشاكل خاصة المالية منها.. المدرب ليس على وفاق كامل مع الإدارة بسبب كثرة المشاكل.
. جمهور النادي الفيصلي بدا مشتتا بشأن مصير الجهاز الفني الحالي.. البعض يؤكد أن النادي يفاوض مدربين آخرين، فيما يرى البعض أن النادي يتجه لتجديد الثقة بالمدرب التونسي.

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