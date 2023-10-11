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منتخب الشباب يتعادل مع ألانيا ويلتقي أنطاليا اليوم

10/11/2023 2:31:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تعادل المنتخب الوطني تحت 20 عاما مع فريق ألانيا سبور تحت 19 عاما بهدفين لمثلهما، في المباراة الودية التي أقيمت أول من أمس في مدينة أنطاليا التركية، ضمن المعسكر الذي يقيمه المنتخب تحت قياده مدربه الهولندي بيتر ماينديرسما استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وأهمها التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا المقبلة.
وسجل هدفي المنتخب الوطني في المباراة إبراهيم صبرة وعودة الفاخوري، فيما عمد المدرب على إجراء عدد جيد من التبديلات خلال الشوط الثاني، لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في المباريات الودية.
وتضم قائمة المنتخب كلا من اللاعبين: سلامة علي، محمد الطرايرة، عبد الله الشقران، إبراهيم صبرة، أيهم السمامرة، أحمد مبارك، صالح فريج، عبد. الرحمن الخضور، عدنان نوفل، عز الدين أبو عاقولة، عز الدين أبو السعود، علي ديرانية، عمر مرار، عودة الفاخوري، محمد أبو السكر، محمد أحمد، محمد العصاد، محمود ذيب، مؤمن الساكت، نور الدين ياسين، ينال المحمود، يوسف المقابلة ويوسف قشة.
وأجرى المنتخب، تدريبا صباحيا أمس على ملعب مجمع ليماك اركاديا الرياضي، حيث تركز على الحالة الاستشفائية للاعبين عقب لقاء ألانيا سبور.
ويتخلل المعسكر لقاءات ودية عدة، حيث سيواجه اليوم فريق أنطاليا سبورت عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، إذ سيحاول المنتخب من خلال المباراة مواصلة تقديم الأداء الجيد، وزيادة الانسجام لدى اللاعبين.
ويختتم المنتخب مبارياته الودية خلال المعسكر يوم الإثنين المقبل، بلقاء فريق ألانيا سبورت تحت 23 عاما بالتوقيت ذاته.
ويتطلع اتحاد الكرة من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني للشباب، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة.

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