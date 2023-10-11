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الكتة.. نتائج طموحة بـدوري اليد وتميز بالفئات العمرية

10/11/2023 2:31:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






نجاح فريق الكتة لكرة اليد من البقاء في دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2023، يؤكد على تفوق الفريق وقدرته على مجاراة الفرق الكبيرة، وقد يكون المركز السادس الذي حصل عليه الفريق لهذا لموسم لايتناسب مع طموحات ادارته ومحبيه، الإ أن البقاء بين الكبار موسما جديدا يعد إنجازا كبيرا، خصوصا وأن الفريق تغلب على الكثير من الصعوبات التي واجهته في منافسات الدوري.
الفريق قدم مستويات جيدة طيلة مشواره في الدوري، وكان قريبا جدا من التواجد في المربع الذهبي، لكن خسارة الفريق في بعض المباريات غير المستحقة، هي التي كلفته بالابتعاد عن منافسات المربع الذهبي، والذهاب إلى خوض لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، والتي تمكن فيها الفريق من حسم بقائه في الدوري خصوصا الفوز الذي حققه على فريق القوقازي وكذلك فوزه على فريق يرموك الشونة، ليتحصل الفريق مع نهاية مشاركته في الدوري على 8 نقاط.
رئيس النادي فريد الرماضنة أكد أن الفريق كان بامكانه التواجد في منافسات المربع الذهبي وهو يستحق أن يكون إلى جانب الفرق الكبيرة، لولا بعض الظروف التي واجهته في منافسات المرحلة الأولى من الدوري، وخصوصا في مباراتيه أمام فريقي كفرسوم والقوقازي، لكن اللاعبون كان نجوما في مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن ونجحوا في تحقيق المطلوب بوقت مبكر، وهذا يؤكد على نجاح البرامج الفنية التي وضعتها الهيئة الإدارية أمام الجهاز الفني بقيادة المدرب بهاء فتح الله.
وقال الرماضنة "في الموسم الحالي خرجنا بالكثير من الملاحظات سواء كانت الفنية أو الإدارية، وبالطبع سيتم مناقشتها مع المختصين بالنادي، وذلك ضمن سياسة النادي في تقييم مشاركة الفرق في منافسات الدوري، وسيتم العمل على معالجة كافة السلبيات قبل الدخول في الموسم الجديد، خصوصا وأن هناك فترة طويلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الجديد، حيث نسعى إلى تحديث الفريق من خلال زج اللاعبين والشباب والناشئين بالفريق الأول وذلك لمنحهم فرص التدريب والمشاركة في البطولات الرسمية، خصوصا وأن النادي يزخر بوجود الكثير من اللاعبين صغار السن، الذين اثبتوا خلال البطولات الماضية قدرتهم على رفد الفريق الأول".
وأضاف الرماضنة "نفتخر بنادي الكتة بوجود الكم الكبير من اللاعبين صغار السن والذي تخرجوا من مركز الواعدين التابع للنادي، ونجحوا في تحقيق نتائج لافتة في مشاركاتهم في البطولات الرسمية التي اقامها الاتحاد في الفترة الماضية، وحققوا النتائج القوية، التي عززت الثقة بنا في مواصلة رعاية ودعم هؤلاء اللاعبين، والذين تعتبرهم الركيزة الأساسية لفرق النادي في بناء الفريق الأول في المواسم المقبلة".
وشدد الرماضنة على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف العمل الخاص بفرق النادي، من خلال وضع البرامج التدريبية لفرق الفئات العمرية، والمشاركة بها في كافة البطولات الرسمية، والتركيز أيضا على الفريق الأول واخضاعه لبرامج تدريبية تتناسب مع طموحاته في تحقيق نتائج مميزة في دوري الدرجة الأولى لموسم 2024.

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