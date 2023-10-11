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بطولة كأس الأردن للرجبي السباعي تنطلق غدا

10/11/2023 2:31:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






تنطلق يوم غد، منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس الأردن للرجبي السباعي، والتي تقام على ملعب جامعة البترا بالعاصمة عمان، بمشاركة منتخبي البحرين وكردستان إلى جانب المنتخب الوطني.
وتقام البطولة على مدار يوم واحد، بدءا من الساعة 11:00 صباحا وتستمر حتى الساعة 6:00 مساء، حيث يستهل المنتخب الوطني مشواره بمواجهة البحرين الساعة 1:35 مساء، ثم يلتقي كردستان الساعة 2:45 مساء، على أن تقام المباراة النهائية للبطولة المستحدثة عند الساعة 5:35 مساء.
ويتخلل البطولة، إقامة سلسلة من المباريات الودية، التي تجمع بين "رديف" المنتخب الوطني مع "السراسينز" وهو من الفرق الزائرة، بهدف توفير تجارب تعليمية تمنح اللاعبين المحليين الخبرات اللازمة.
وتأتي البطولة الدولية بمثابة محطة تحضيرية للمنتخب الوطني، الذي يستعد لخوض منافسات كأس آسيا للرجبي السباعي، المقرر إقامتها مطلع تشرين الثاني (نوفمبر)، المقبل في العاصمة القطرية الدوحة. وأنهى المنتخب الوطني تحضيراته اليوم، بإشراف المدير الفني أحمد حموقة، والذي ارتكز في مجمل تدريباته على مواجهة التحديات وجمع الخبرات، ورفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، للظهور بصورة مشرفة.
وقال حموقة في معرض رده على استفسارات (الغد): "كانت استعداداتنا مثمرة مع وجود مجموعة من اللاعبين الشباب والموهوبين، توفير هذه الأحداث يمثل منصة مثالية للمدربين واللاعبين لتحسين استراتيجياتهم في المسابقات الدولية، وبما يسمح في إجراء تقييم شامل لأداء الفريق، وهو أمر محوري في الاختيارات النهائية التي تسبق كأس آسيا".
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لاتحاد الرجبي عزيز أبو خلف، تدارك العقبات التي تعترض تنظيم الحدث الدولي، في ظل القيود المالية للرجبي، لافتا إلى أن "مثل هذه الأحداث من شأنها تسليط الضوء على ضرورة التعاون الإقليمي لتوفير منصة نمو لجميع أصحاب المصلحة".
وشدد أبو خلف، على أهمية الدور المحوري في التشاركية مع القطاع الخاص، بقوله: "يجب العمل على تأسيس رياضة الرجبي كقوة تجارية، وفتح الأبواب أمام الشركات للانضمام إلى هذه الرياضة العريقة والازدهار في السوق العالمية للرجبي"، مؤكدا الحاجة إلى التشاركية مع الاتحادات المجاورة وتكثيف إقامة البطولات خارج التقويمات الدولية التي تحددها هيئات الرجبي الإقليمية، واصفا إياها بمنصة جماعية للنمو وتقدم الرجبي بالوطن العربي.
ويذكر، أن الأردن يعتبر من الدول الرائدة في رياضة الرجبي، حيث تأتي الاستضافة بهدف تعزيز شهرة الرجبي على المستويين المحلي والعربي، كما أن المناخ المثالي وجغرافية الأردن، تجعله موقعا متميزا لخوض المسابقات الدولية، مع التأكيد أن الاهتمام من الدول المجاورة، يعزز التزام الرجبي بتأسيس كأس الأردن السباعي بصورة دورية.

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