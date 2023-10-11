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دي لاسال والنصر يبديان رغبتهما بالمشاركة في طائرة الأندية العربية للسيدات

10/11/2023 2:31:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






أعلن ناديا دي لاسال (بطل الدوري)، ووصيفه النصر رغبتهما في المشاركة في بطولة الأندية العربية للسيدات، والتي ينظمها اتحاد اللجان الأولمبية العربية خلال الفترة 2-12 شباط (فبراير) المقبل في مدينة الشارقة الإماراتية، بحسب الكتاب الذي وصل اتحاد الطائرة وعممه على الناديين باعتبارهما قطبي اللعبة، والمتنافسين على ألقابها حيث، ظفر فريق دي لاسال بلقب الدوري، وحاز النصر على وصافته، فيما توج النصر بلقبي كأس السوبر وكأس الأميرة آية، وحل دي لاسال وصيفا له في المسابقتين.
وأكد المدير الفني لفريق دي لاسال فواز زهران، على موافقة النادي على المشاركة في البطولة العربية، قائلا: "وصلنا كتاب المشاركة الرسمي من قبل اتحاد الكرة الطائرة، والموقع من قبل أمين السر د.إسماعيل السراحنة، والذي قابلته إدارة النادي بالموافقة التي سنأكدها في كتاب رسمي يصل اتحاد اللعبة خلال اليومين المقبلين بحسب الموعد المحدد من قبل اتحاد الكرة الطائرة".
وحول أهمية المشاركة في هذه البطولة بعد غياب طويل لفريق دي لاسال عن أجواء المنافسات العربية، رد زهران: "حرص نادي دي لاسال ومنذ تأسيسه، المشاركة في العديد من البطولات العربية للسيدات، ولبى العديد من دعوات الأندية العربية، إلى جانب استضافته لأكثر من نسخة، وقدم في تلك المنافسات مستويات ونتائج مميزة، ودافع بقوة عن حضور الطائرة الأردنية".
وأضاف: "في السنوات القليلة الماضية غبنا عن الأجواء العربية، بسبب تداعيات أزمة "كورونا" التي القت بظلالها الثقيلة على كل العالم، وتوقف النشاط الرياضي في جميع الدول، وتم إلغاء وتأجيل العديد من المسابقات النسوية العربية، لذا نحن في نادي لاسال ننظر بشغف إلى المشاركة في الإمارات، والتحليق من جديد في أجواء "الطائرة" النسوية العربية، وحريصون على التواجد في بطولة الأندية العربية للسيدات في الشارقة".
وعن تحضيرات دي لاسال للمشاركة في هذه النسخة من البطولة العربية للسيدات، رد زهران: "لم تتوقف تدريبات فريق دي لاسال منذ انتهاء مسابقات السيدات للموسم الماضي، ونتدرب بمعدل وجبتين أسبوعيا، ولعل تتويج الفريق بلقب الدوري عن جدارة واستحقاق، زاد من الجهوزية النفسية التي تغلف الجوانب البدنية والفنية، وبالتأكيد سترتفع وتيرة التحضيرات منذ الأسبوع المقبل، وأبدت محترفتنا التونسية مروة بوغانمي مشاركتنا في البطولة العربية، وطلبنا منها ترشيح لاعبة تونسية أخرى للتعاقد معها وتعزيز صفوف الفريق، وكلي ثقة بجميع لاعبات الخبرة والشباب، لتقديم مستويات لافتة في البطولة العربية لفرض التمثيل المشرف للطائرة الأردنية".
وحول آخر الأخبار عن حفل التكريم لبطل دوري السيدات، قال زهران: "نمضي بالتحضيرات لحفل تكريم بهيج للفريق، وننتظر رد راعي الحفل، حول تحديد مكان وزمان الحفل، والذي سندعو فيه العديد من الشخصيات الرسمية والرياضية، والجهات الداعمة ومحبي النادي، وسيتم خلال الحفل توزيع المكافآت على لاعبات الفريق، تقديرا لجهودهن خلال الموسم والاحتفاظ بلقب الدوري".
النصر.. جاهزون للمنافسة العربية
من جانبه، قال المدير الفني لفريق النصر علي منكو: " فريق النصر أعلن الموافقة على المشاركة في بطولة الأندية العربية، فور استلامه كتاب المشاركة من قبل اتحاد اللعبة، ومعنيون بالدفاع عن حضور الطائرة الأردنية في المحفل العربي، ولدينا عناصر مميزة على صعيد الشابات والخبرة، ويشكلن عماد المنتخبات الوطنية، لذا مشاركتنا في هذه البطولة لها انعكاساتها الإيجابية على المستوى الفردي والجماعي للاعبات والذي يصب في مصلحة اللعبة".
وأضاف: "أبدى نادي النصر موافقته، والمتعلقة طبعا بموافقة اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة الطائرة، خاصة وأن البطولة بتنظيم من قبل اتحاد اللجان الأولمبية العربية، ولها ترتيباتها ومصاريفها المالية، ولا ندري فيه فيما إذا كانت الموافقة النهائية من الجهات المعنية المحلية، ستسمح بمشاركة ناد واحد أو كلا الناديين في المنافسة العربية، بعد أن تلقينا الدعوة إلى جانب دي لاسال للمشاركة في البطولة العربية".
وعن خطة النصر لتجهيز الفريق بحجم المشاركة العربية، رد منكو: " لدينا فريق متمرس يضم لاعبات مميزات على المستوى الفردي أو الجماعي، سواء الشابات أو لاعبات الخبرة، واللواتي يشكلن السواد الأعظم من صفوف المنتخبات الوطنية، وهو الذي قدم النصر بسرعة إلى سدة البطولات، حين توجنا في الموسم الماضي بلقبي كأس السوبر وكأس الأميرة آية، وحل الفريق وصيفا في منافسات الدوري، وخلفنا إدارة داعمة معنويا وماديا، وتبحث عن مواصلة الفريق للانجازات محليا وعربيا وإقليميا لتعزيز حضور ومكانة الطائرة النسوية المحلية، حيث لم تتوقف تدريباتنا منذ انتهاء الموسم الماضي، وسنرفع وتيرة التحضيرات وسنعزز صفوفنا بالمحترفات بما يضمن المنافسة بقوة في المحفل العربي".

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