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الأولمبي يسعى لفوز معنوي على نظيره المصري اليوم

10/11/2023 2:31:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






يرنو المنتخب الأولمبي لكرة القدم، من تحقيق فوائد متنوعة فنية ومعنوية، عندما يواجه نظيره المنتخب المصري عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، في مباراة ودية تحضيرية للمنتخبين تجمعهما على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.
وأكمل المنتخب الأولمبي أمس تحضيراته الفنية والبدنية، من خلال الجرعة التدريبية الأخيرة، والتي قادها المدير الفني عبدالله أبو زمع وجهازه المعاون الذي يضم كلا من: أمجد الطاهر وشادي أبو هشهش ولؤي العمايرة، حيث أكد أبو زمع ثقة الجهاز الفني باللاعبين كافة، الذين يتمتعون بأفضل المستويات الفنية، كما وضع أبو زمع التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها المباراة.
ويتطلع الجهاز الفني للمنتخب، إلى الوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وذلك من خلال مواجهة المنتخب المصري الذي يضم عناصر فنية مميزة ويحمل تاريخا كبيرا في القارة الأفريقية، ومواصلة تسجيل الانتصارات رغم صعوبة المهمة، لكن الهدف الأول، يكمن في تحقيق الاستفادة الفنية.
ويملك لاعبو المنتخب قبل خوض المباراة معنويات عالية، وإصرارا على الاستمرار في تقديم العروض الفنية، والتي توجت بخطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا في قطر خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار (مايو) المقبلين، حيث يشارك في النهائيات 16 منتخبا، وستتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، فيما سيخوض صاحب المركز الرابع مباراة الملحق العالمي.
وينتظر أن يبدأ المنتخب المباراة بتشكيلة تضم كلا من اللاعبين: مراد الفالوجي، هايل الذيابات، عرفات الحاج، محمد أبو النادي، فيصل أبو شنب، عمر صلاح، وسيم ريالات، سيف الدين درويش، مهند أبو طه، أمين الشناينة ورزق بني هاني، وسيعمل أبو زمع على عدم المبالغة في الهجوم وتحقيق التوازن في الواجبات الدفاعية والهجومية أمام المنتخب المصري الذي يضم مفاتيح لعب في الخطوط كافة.
ويملك أبو زمع، خيارات فنية متنوعة من خلال تواجد كوكبة من اللاعبين على دكة الاحتياط، والذين سيدفع بهم الجهاز الفني حسب معطيات المباراة وهم: قيس عباسي، أسامة الكواملة، ليث أبو رحال، علي الحجبي، محمد هشام، عامر جاموس، عون المحارمة، محمد كحلان، محمد أبو طه، عبيدة النمارنة، علي العزايزة، بكر كلبونة، فرج عيد، عارف الحاج، رزق بني هاني، مالك علان.
وتضم قائمة المنتخب المصري الذي يقوده المدير الفني البرازيلى روجيريو ميكالى كلا من اللاعبين: حمزة علاء، علي الجابري، محمد أحمد سيحا، أحمد عيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد، محمد طارق، زياد فرج، عمر فايد، محمد حمدي، أحمد سيد عبد النبي، أحمد عبد الرسول، محمود صابر، عربي بدر، محمد شحاتة، مصطفي سعد ميسي، أحمد نبيل كوكا، علي زعزع، محمود جهاد، أحمد قطة، أحمد جمال، أحمد فوزي، أحمد نادر حواش، ماجد هاني، أسامة فيصل، بلال مظهر.

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