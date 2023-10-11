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الصادق تقترب من الأولمبياد بعد برونزية جائزة الصين للتايكواندو

10/11/2023 2:31:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






اقتربت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق من التأهل لأولمبياد باريس 2024، بعد نيلها أمس الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كغم، في الجولة الثالثة وقبل الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى "جائزة الصين"، المقامة في مدينة تاي يوان.
وسيتضح تأهل الصادق بشكل رسمي بعد صدور التصنيف الأولمبي الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة أواخر الشهر الحالي، وفي حال تأهلت جوليانا، فإنها ستكون أول لاعبة أردنية تتأهل بشكل مباشر إلى الأولمبياد، من دون خوض التصفيات القارية.
وفازت الصادق أمس، على اللاعبة الروسية (تحت علم الاتحاد الدولي) ليليا خوزيتا 2-0 وعلى اللاعبة البرازيلية ملينا تيتونيللي 2-0، لتكتفي بالميدالية البرونزية بعد خساراتها أمام اللاعبة البلجيكية سارة شاري 0-2.
وشارك أمس في البطولة اللاعبون: صالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني، ولم يحالفهم الحظ في إحراز أي ميدالية.
وكان الشرباتي، تأهل للدور ربع النهائي بعد فوزه على اللاعب الإيراني ميرهان باركورداري 2-0 ، وخسر في الدور ربع النهائي أمام اللاعب الكوري جيون واوو سيو0-2، وخسر مصطفى أمام اللاعب الهنغاري ليفان مارك 0-2، وفاز الحلواني في أولى مبارياته على اللاعب التركي فرهات كافورات 2-1، وخسر أمام اللاعب الإسباني خافييرر بيريز 0-2.
ويلعب اليوم، أنس الصادق ( وزن فوق 80 كغم) أمام اللاعب الصني يانغ ياوكسي، والفائز يلاقي الفائز من لقاء الاسباني غارسيا واللاعب (تحت علم الاتحاد الدولي) فالديسلاف، ويلعب فهد عمار ( وزن فوق 80 كغم)، أمام اللاعب الكوري شانغوان والفائز يلاقي الفائز من لقاء لاعب روسيا (تحت علم الاتحاد الدولي)، ارسيتون والبرازيلي سيكويرا.


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