الصادق تقترب من الأولمبياد بعد برونزية جائزة الصين للتايكواندو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
اقتربت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق من التأهل لأولمبياد باريس 2024، بعد نيلها أمس الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كغم، في الجولة الثالثة وقبل الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى "جائزة الصين"، المقامة في مدينة تاي يوان.
وسيتضح تأهل الصادق بشكل رسمي بعد صدور التصنيف الأولمبي الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة أواخر الشهر الحالي، وفي حال تأهلت جوليانا، فإنها ستكون أول لاعبة أردنية تتأهل بشكل مباشر إلى الأولمبياد، من دون خوض التصفيات القارية.
وفازت الصادق أمس، على اللاعبة الروسية (تحت علم الاتحاد الدولي) ليليا خوزيتا 2-0 وعلى اللاعبة البرازيلية ملينا تيتونيللي 2-0، لتكتفي بالميدالية البرونزية بعد خساراتها أمام اللاعبة البلجيكية سارة شاري 0-2.
وشارك أمس في البطولة اللاعبون: صالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني، ولم يحالفهم الحظ في إحراز أي ميدالية.
وكان الشرباتي، تأهل للدور ربع النهائي بعد فوزه على اللاعب الإيراني ميرهان باركورداري 2-0 ، وخسر في الدور ربع النهائي أمام اللاعب الكوري جيون واوو سيو0-2، وخسر مصطفى أمام اللاعب الهنغاري ليفان مارك 0-2، وفاز الحلواني في أولى مبارياته على اللاعب التركي فرهات كافورات 2-1، وخسر أمام اللاعب الإسباني خافييرر بيريز 0-2.
ويلعب اليوم، أنس الصادق ( وزن فوق 80 كغم) أمام اللاعب الصني يانغ ياوكسي، والفائز يلاقي الفائز من لقاء الاسباني غارسيا واللاعب (تحت علم الاتحاد الدولي) فالديسلاف، ويلعب فهد عمار ( وزن فوق 80 كغم)، أمام اللاعب الكوري شانغوان والفائز يلاقي الفائز من لقاء لاعب روسيا (تحت علم الاتحاد الدولي)، ارسيتون والبرازيلي سيكويرا.
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