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كشف أخطر مرض يصيب العيون

10/11/2023 2:31:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يعاني الملايين من البشر في العالم من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، حيث أن حوالي نصف من تجاوز عمرهم 75 عاما معرضون للإصابة بهذا المرض.

والضمور البقعي المرتبط بالعمر هو مرض مزمن ويتطور يصاحبه حدوث تغيرات في المنطقة المركزية لشبكية العين (المنطقة البقعية). ويصيب هذه المرض كلتا العينين بصورة غير متناظرة، وكقاعدة يكون أشد في عين واحدة.

وتشير الدكتورة جيرجانا ستويانوفا أخصائية طب وجراحة العيون إلى أن أسباب هذا المرض هي:

1 - العمر- إذا كان خطر الإصابة بالمرض 2 بالمئة في عمر 50 عاما ففي عمر 75 عاما تصبح هذه النسبة 50 بالمئة.

2 - الوراثة - لقد ثبت أن أكثر من 50 جينا يمكن أن تؤدي إلى تطور العيوب المسببة للضمور البقعي المرتبط بالعمر.

3 - التدخين - تنصح الطبيبة بالإقلاع نهائيا عن التدخين من أجل تخفيض خطر الإصابة بهذا المرض.

4 - الوزن الزائد - لمنع تطور المرض، يجب على المريض تناول كميات أقل من الأطعمة الدهنية، وممارسة الرياضة، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

ووفقا للخبراء، يتطور المرض في المراحل الأولى من دون أعراض، حيث يلاحظ الشخص انخفاض طفيف في حدة الرؤية لا يمكن تصحيحه بالنظارات. كما قد يشعر بعدم الراحة أثناء القراءة، حيث يصبح من الصعب عليه التعرف على النص في الظلام، ويحتاج إلى مصدر ضوء إضافي.

ولكن عندما يدخل المرض في المرحلة الثانية يفقد الشخص بسرعة الرؤية المركزية وأحد الأعراض المميزة هو تشوه الخطوط المستقيمة.

ووفقا للطبيبة، إذا لم يحصل المصاب على المساعدة الطبية اللازمة في الوقت المناسب، فقد يتطور المرض إلى مرحلة الضمور وتصبح التغيرات في الرؤية المركزية عمليا غير قابلة للإصلاح.RT


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