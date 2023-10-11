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موقف صادم لجيجي حديد تجاه طوفان الأقصى

10/11/2023 2:31:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



خرجت عارضة الأزياء الفلسطينية الأميركية جيجي حديد عن صمتها بعد أيام من اندلاع المواجهة الفلسطينية ضد اسرائيل.
ووصفت حديد، ابنة المطور العقاري الفلسطيني الأميركي محمد حديد، الصراع المستمر بأنه "مأساة غير مبررة" في بيان نشرته على موقع إنستغرام يوم الثلاثاء، بينما كشفت عن اعتقادها بأن "ترويع الأبرياء" من قبل حماس يؤخر حركة "فلسطين الحرة".

وقالت حديد: "أفكاري مع جميع المتضررين من هذه المأساة غير المبررة، وفي كل يوم تزهق فيه أرواح بريئة بسبب هذا الصراع، والكثير منهم من الأطفال، بينما لدي آمال وأحلام للفلسطينيين، إلا أن أيا منها لا يتضمن الأذى لشخص يهودي"، وفق ما نقل موقع نيوزويك.

وأضافت: "إن ترويع الأبرياء لا يتماشى مع حركة فلسطين الحرة ولا يفيدها، إن فكرة حدوث ذلك قد غذت دورة مؤلمة استمرت عقودًا من الانتقام ذهابًا وإيابًا."

وتابعت حديد إنه "لا يستحق أي مدني بريء، سواء كان فلسطينيا أو يهوديا، أن يكون ضحية لإراقة الدماء".

وأكدت حديد: "إذا كنت تتألم، وأنا أشارك تعازي اليوم مع أحبائي، الفلسطينيين واليهود على حد سواء، فإنني أرسل لك حبي وقوتي - أياً كان وأينما كنت".

كذلك قالت: "هناك الكثير من المشاعر المعقدة والشخصية والصحيحة، لكن كل إنسان يستحق الحقوق الأساسية والعلاج والأمن، بغض النظر عن جنسيتهم أو دينهم أو عرقهم أو مكان ولادتهم." -وكالات

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