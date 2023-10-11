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تشعر بمعاناة من هم في الحروب؟ أنت في مرحلة“التقمص العاطفي”

10/11/2023 2:31:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عندما يتعرض الأفراد أو الجماعات لأحداث صعبة، مثل الحروب، والكوارث الطبيعية، أو الحوادث الخطيرة، يكون دائماً هناك شعور سائد بالتعاطف حول مصابهم.
إلا أن هناك درجة أخرى من التعاطف في علم النفس، يُطلق عليها "التقمص العاطفي"، وهي عندما يصبح الشخص قادراً على وضع نفسه فكرياً وعاطفياً مكان الأشخاص الآخرين، الذين هم وسط المعاناة.

وينقسم التقمص العاطفي إلى نوعين، وهما التعاطف المعرفي والتعاطف العاطفي، والذي يتم تحليله من الجهة النفسية، والجهة العلمية، لطريقة عمل الدماغ، وتفاعله مع الأحداث.

التقمص العاطفي.. ينقسم إلى التعاطف المعرفي والتعاطف العاطفي
يتم وصف التعاطف المعرفي على أنه معرفة كيف يفكر ويشعر الآخرون، في حين التعاطف العاطفي هو عبارة عن فهم الشخص الآخر، كما لو أنك في مكانه.

وعلى الرغم من اختلافهما البسيط، فإنها عبارة عن وجهين لعملة واحدة، تشكلان في النهاية القدرة والمساعدة على تكوين العلاقات مع الآخرين والحفاظ عليها بروابط جد قوية، ومختلفة تماماً عن الروابط والمشاعر التي يتم تشكيلها في المواقف العادية.

لذلك يصبح من الجيد معرفة تفاصيل التقمص العاطفي، والفرق بين التعاطف المعرفي والعاطفي، وطريقة الربط بينهما، والتوازن بينهما.

ما هو التعاطف المعرفي؟
التعاطف المعرفي يعني أنه يمكنك فهم وجهة نظر شخص آخر، بمعنى آخر، أنك تضع نفسك مكانه، وتفهم بشكل مشابه لما يريد إيصاله في كل ما يقوله.

ففي جوهر الأمر، يمكنك في هذه الحالة أن تتخيل كيف سيكون الأمر عندما تكون في موقف ذلك الشخص، ما يمنحك فهماً أفضل لتجربته الأليمة.

ومثال على التعاطف المعرفي، عندما يفقد أحد الأشخاص أحد أقاربه يمكننا أن نفهم السبب الذي يجعله يتألم ويشعر بالحزن الشديد.

إذ إنه عند ممارسة التعاطف المعرفي، نتخيل كيف سيكون الأمر عندما تكون أنت ذلك الشخص، وهذا يختلف عن النظر إلى الموقف من وجهة نظر الشخص نفسه، والتي تكون في العادة عبارة عن تعاطف عادي.

ما هو التعاطف العاطفي؟
التعاطف العاطفي هو عندما يمكنك أن تشعر بمشاعر شخص آخر، فبمجرد ما أن ترى شخصاً ما حزيناً ويبكي ويعيش حالة إحباط، ستدخل في نفس الحالة بشكل مباشر، مما يجعلك تمر بنفس الحالة العاطفية التي يمر بها، حتى وإن كنت لا تعيش نفس مأساته.

عندما نختبر التعاطف العاطفي، فإننا ننتقل من المنظور المعرفي إلى تجربة

عاطفية مشتركة، والتي يصفها باحثو علم النفس الاجتماعي على 3 مراحل، وهي:
الشعور بنفس المشاعر التي يشعر بها الشخص الآخر.

الشعور بالضيق الخاص بنا رداً على آلامهم.
الشعور بالرحمة تجاه الشخص الآخر.

إذ تشير الأبحاث إلى أن هناك علاقة إيجابية بين التعاطف العاطفي والرغبة في مساعدة الآخرين، وبعبارة أخرى، من المرجح أن يتحرك الشخص الذي لديه تعاطف عاطفي لمساعدة شخص محتاج دون أن يطلب منه أحد ذلك، لأنه يرى أن هذا واجب عليه.

التعاطف المعرفي مقابل التعاطف العاطفي
يكشف النوعان المختلفان من التقمص العاطفي عن الطرق التي يمكننا من خلالها التواصل مع الآخرين في الأزمات، سواء كانوا من المقربين، أو لا تربطنا بهم أي صلة.

ولكن هناك اختلافات واضحة بين هذين النوعين من التعاطف، ففي حال كان الشخص يشعر بقدر كبير من التعاطف المعرفي، وليس هناك ما يكفي من مشاعر للتعاطف العاطفي، سيكون هناك نوع من التفهم للموقف دون الخوض في ما يخص شق المشاعر.

أما في حال كان العكس، يمكن أن يكون المسيطر في الحالة هو التعاطف العاطفي، الذي يجعل الشخص يدخل في نفس الحالة بمشاعره، دون التفكير في تفاصيل ما يشعر به الشخص المقابل له.

الشيء الذي يجعل من الجيد إيجاد توازن بين النوعين، ليكون التقمص العاطفي غير خارج عن إطاره، ومحاولة التعامل معه بالشكل الصحيح للطرفين.

التعامل الإيجابي مع التقمص العاطفي
يمكن أن يخلق التوازن بين التعاطف المعرفي والتعاطف العاطفي، وهو "التقمص العاطفي" إلى عدة نتائج إيجابية، لا تنحصر فقط بالشعور لما يشعر به الشخص الآخر، وإنما دافع للانخراط في مجموعة من الأنشطة الأخرى التي تعود بالنفع على الجهات التي تعاني.

ومن بين أبرز هذه الأنشطة تقديم المساعدات، والدعم العاطفي، ومحاولة إيجاد طرق لحل المشاكل في حال وُجدت، وتحديد وتلبية الاحتياجات، وتقييم الوضع بشكل دقيق للوصول إلى حلول منطقية. -عربي بوست

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