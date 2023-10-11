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دواء مقاوم للنعاس يعالج حالات فرط الحركة

10/11/2023 2:31:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رغم توافر الأدوية المُعتمدة لعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه لدى البالغين، فإنّ بعض المرضى يحصلون على فوائد محدودة من هذه الأدوية، أو يصابون بآثار جانبية نتيجة استخدامها.

وفي محاولة للبحث عن بدائل، أثبتت دراسة أميركية أجريت على البشر أنّ عقار ((سولريامفيتول (Solriamfetol ))) قد يكون بديلاً دوائياً فعالاً لإدارة هذا الاضطراب، ونشرت النتائج، الاثنين، في دورية ((الطب النفسي السريري)).

فرط الحركة وتشتّت الانتباه لدى البالغين هو اضطراب مرتبط بالصحة العقلية، يتضمّن مجموعة مشكلات مستمرة، مثل صعوبة الانتباه، وفرط الحركة، والسلوك الاندفاعي، وقد يُؤدي إلى علاقات غير مستقرة، وضعف العمل أو الأداء المدرسي، وتراجع الثقة بالنفس.

وخلال الدراسة، اختبر الفريق فعالية دواء ((سولريامفيتول)) المُعتمد حالياً في الولايات المتحدة لعلاج فرط النعاس في أثناء النهار لدى المرضى الذين يعانون الخدار أو انقطاع التنفس الانسدادي في أثناء النوم.

ويزيد الدواء من كميات بعض المواد الطبيعية في الدماغ (على وجه التحديد ((الدوبامين)) و((النورإبينفرين))) التي تتحكم في النوم واليقظة، وبالتالي تشترك في بعض خصائص أدوية اضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه الحالية.

ولاختبار قدرة الدواء على علاج هذا الاضطراب، قسم الباحثون 60 شخصاً بالغاً مصاباً بفرط الحركة وتشتّت الانتباه إلى مجموعتين، تناولت الأولى ((سولريامفيتول)) (75 أو 150 ميلليغراماً يومياً)، فيما تناولت الأخرى دواءً وهمياً لمدة 6 أسابيع. ثم قيَّم الفريق المشاركين، باستخدام مقاييس عدّة لتقييم شدة اضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه، لرصد مدى استجابتهم للعلاج.

وبحلول نهاية الدراسة، كانت نسبة أكبر من الأفراد الذين تناولوا ((سولريامفيتول)) تحسّنت درجاتهم في جميع المقاييس، مقارنة بالمرضى الذين تناولوا الدواء الوهمي. ولم يكن للدواء تأثير كبير على جودة النوم، أو على متوسط معدل ضربات القلب أو ضغط الدم.

من جانبه، قال الباحث الرئيسي للدراسة كريغ سورمان، الأستاذ المساعد في الطب النفسي بمستشفى ماساتشوستس العام بالولايات المتحدة: ((دراستنا التي أجريت بين أغسطس (آب) 2021 ويناير (كانون الثاني) 2023، أثبتت أنّ دواء (سولريامفيتول) يمكن أن يكون علاجاً آمناً وفعالاً لاضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه لدى البالغين)).

وعن الآثار الجانبية للدواء أضاف لموقع المستشفى أنه لم يكن هناك تأثير ذو دلالة إحصائية على وقوع أحداث سلبية، وانحصرت تأثيرات ((سولريامفيتول)) على انخفاض الشهية والصداع وأعراض الجهاز الهضمي والأرق وزيادة الطاقة والتأثيرات القلبية الوعائية والعصبية، بمعدل لا يقل عن 10 نقاط مئوية أعلى، مقارنة بالدواء الوهمي.

لكنه أشار إلى أنه ((يمكن للدراسات التي يشارك فيها عدد أكبر من المرضى أن تستكشف مدى فائدة هذا الدواء ومدى تحمله علاجاً لاضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه لدى البالغين)).

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