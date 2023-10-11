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12 % من الأطفال يدمنون الأطعمة فائقة المعالجة

10/11/2023 2:31:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال عدد من الخبراء إن واحداً من كل سبعة بالغين وواحداً من كل ثمانية أطفال قد يكونون مدمنين على الأطعمة فائقة المعالجة.

وربطت الدراسات الحديثة بين الأطعمة فائقة المعالجة مثل الآيس كريم والمشروبات الغازية والوجبات الجاهزة والإصابة بعدد من المشكلات الصحية بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بالسرطان وزيادة الوزن وأمراض القلب، بحسب صحيفة ((الغارديان)) البريطانية.

ويشهد الاستهلاك العالمي لهذه المنتجات ارتفاعاً كبيراً، ويقول فريق الدراسة الجديدة إن الطريقة التي يستهلك بها بعض الأشخاص هذه الأطعمة الآن تشبه إلى حد كبير طريقة إدمان المخدرات.

وأوضح الفريق أن هناك سلوكيات معينة تظهر على مدمني هذه الأطعمة، تستوفي معايير تشخيص الإدمان، من بينها الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وأعراض الانسحاب، وانخفاض القدرة على التحكم في تناول الطعام، واضطراب الشراهة عند تناول الطعام، وضعف الصحة البدنية والعقلية، وانخفاض نوعية الحياة.

وحلل الباحثون 281 دراسة من 36 دولة مختلفة، ووجدوا أن 14 في المائة من البالغين و12 في المائة من الأطفال يدمنون الأطعمة فائقة المعالجة ، بحسب ما جاء في موقع الشرق الأوسط.

وقال آشلي غيرهاردت، المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ علم النفس بجامعة ميشيغان في الولايات المتحدة: ((إن الكربوهيدرات المكررة والدهون الموجودة في الأطعمة فائقة المعالجة تدفع مادة الدوبامين خارج خلايا الدماغ بمستويات مماثلة لتلك التي تظهر مع المواد المسببة للإدمان مثل النيكوتين والكحول)).

وتابع: ((بناء على هذه التشابهات السلوكية والبيولوجية، يمكن تصنيف الأطعمة فائقة المعالجة على أنها من مسببات الإدمان)).

وأشار غيرهاردت إلى أن السرعة التي توصل بها هذه الأطعمة الكربوهيدرات والدهون إلى الأمعاء يمكن أن تلعب أيضاً دوراً في ((قدرتها على التسبب في الإدمان)).

وقال الفريق إنه إذا تم تصنيف هذه الأطعمة بشكل واضح على أنها ((مسببة للإدمان))، فقد يساعد ذلك في حدوث تغيير في طريقة استهلاكها، وقد يؤدي في النهاية إلى تحسين الصحة العالمية.

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