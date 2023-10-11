Wednesday, 11 October 2023 10:51 GMT

لماذا تطول نزلات البرد لدى البعض؟

10/11/2023 2:31:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وجدت دراسة بريطانية أنّ الأشخاص قد يعانون من نزلات البرد الطويل بعد التهابات الجهاز التنفسي الحادة، التي تكون نتيجة اختبارها سلبية لـ((كوفيد-19)).

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت مطلع الأسبوع، بدورية ((EClinicalMedicine )) التابعة لمجلة ((ذا لانسيت)) الطبية، أنّ ((بعض الأعراض الأكثر شيوعاً لنزلات البرد الطويلة تشمل السعال وآلام المعدة والإسهال، وتستمر أكثر من 4 أسابيع من الإصابة الأولية)).

وأجرى الفريق دراسته لتحديد سبب معاناة بعض الأشخاص أعراضاً ممتدّة لنزلات البرد مقارنة بغيرهم. وتشير النتائج إلى أنه قد تكون هناك آثار صحية طويلة الأمد بعد التهابات الجهاز التنفّسي الحادة غير المرتبطة بـ((كوفيد))، مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي، التي لا يتم التعرف عليها حالياً.

وقارنت الدراسة، مدى انتشار وشدّة الأعراض طويلة المدى بعد نوبة من ((كوفيد-19))، مقابل نوبة من عدوى تنفّسية حادة أخرى.

وكان أولئك الذين يتعافون من ((كوفيد-19)) أكثر عرضة للإصابة بالدوخة أو مشكلات في التذوّق والشمّ، مقارنة بأولئك الذين أُصيبوا بعدوى الجهاز التنفّسي غير ((كوفيد-19)).

وعلى الرغم من أنّ مرض ((كوفيد الطويل الأمد)) أصبح الآن حالة معترفاً بها، فإنّ هناك دراسات قليلة تقارن الأعراض طويلة المدى بعد الإصابة بالفيروس مقابل التهابات الجهاز التنفّسي الأخرى.

وحلّلت الدراسة بيانات أكثر من 10 آلاف بالغ في بريطانيا، عبر الاستبيانات والتحليل الإحصائي الذي أُجري لتحديد مجموعات الأعراض.

وكشفت النتائج أنه قد تكون هناك آثار صحية طويلة الأمد بعد التهابات الجهاز التنفّسي الحادة غير المرتبطة بـ((كوفيد)) مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي، التي لا يتم التعرف عليها حالياً مثلما يعترف الأطباء بـ((كوفيد طويل الأمد)).

ومع ذلك، ليس لدى الباحثين حتى الآن دليل يشير إلى أنّ الأعراض لها الشدّة عينها أو مدة ((كوفيد)) الطويل.

وقالت الباحثة في فيروس ((كورونا))، بجامعة كوين ماري في لندن، والباحثة الرئيسية للدراسة جوليا فيفالدي: ((النتائج التي توصلنا إليها تضيء ليس فقط على تأثير (كوفيد) الطويل في حياة الناس، ولكن أيضاً على التهابات الجهاز التنفّسي الأخرى)).

وأضافت لموقع الجامعة: ((مع استمرار البحث في مرض (كوفيد) طويل الأمد، نحتاج لاغتنام الفرصة للتحقيق والنظر في الآثار الدائمة لالتهابات الجهاز التنفّسي الحادة الأخرى))، مشيرة إلى أنه ((من الصعب جداً تشخيص هذه العدوى الطويلة بعد التهابات الجهاز التنفّسي، وعلاجها في المقام الأول؛ بسبب نقص الاختبارات التشخيصية ووجود عديد من الأعراض المحتملة)).

وتابعت: ((إجراء مزيد من البحوث حول الآثار طويلة المدى لـ(كوفيد) وغيره من التهابات الجهاز التنفّسي الحادة يُعدّ أمراً مهماً يساعد على الوصول إلى السبب الجذري وراء معاناة بعض الأشخاص أعراضاً أطول أمداً مقارنة بغيرهم)).

MENAFN11102023000072011014ID1107227114

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث