ساويرس عن تأجيل الجونة السينمائي: مش معقول نحتفل و إخوانا بيعانوا

ساويرس عن تأجيل الجونة السينمائي: مش معقول نحتفل و إخوانا بيعانوا
التاريخ
10/11/2023 2:31:02 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على احد المتابعين الذي تسائل عما اذا كان مهرجان الجونة قد تم تأجيله بسبب الاحداث المؤلمة التي تشهدها فلسطين المحتلة.
وجاء في تغريدة المتابع: " فى خبر بيقول ان مهرجان الجونه اتأجل اسبوعين يا عم نجيب علشان احداث غزة الكلام دة صح ؟"
ليرد ساويرس: " صح طبعا مش معقوله نحتفل و اخواتنا بيعانوا من قصف و تدمير و قتل".
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