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ساويرس عن تأجيل الجونة السينمائي: مش معقول نحتفل و إخوانا بيعانوا

10/11/2023 2:31:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على احد المتابعين الذي تسائل عما اذا كان مهرجان الجونة قد تم تأجيله بسبب الاحداث المؤلمة التي تشهدها فلسطين المحتلة.
وجاء في تغريدة المتابع: " فى خبر بيقول ان مهرجان الجونه اتأجل اسبوعين يا عم نجيب علشان احداث غزة الكلام دة صح ؟"

ليرد ساويرس: " صح طبعا مش معقوله نحتفل و اخواتنا بيعانوا من قصف و تدمير و قتل".







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