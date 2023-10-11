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طرق يجهلها الكثيرون لحماية الهواتف من التجسس

10/11/2023 2:31:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف الخبير التقني ورئيس قسم تطوير التطبيقات في Gem Space، فاهي زاكاريان عن بعض الخطوات البسيطة التي يمكن اتبعاها لحماية الهواتف الذكية من خطر التجسس على بياناتها. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
وقال الخبير: "هناك أزرار إعدادات مخفية في الهواتف يمكن من خلالها حماية هذه الأجهزة من خطر التجسس على بياناتها، فحتى عندما يقوم المستخدم بتعطيل بعض التطبيقات في جهازه، تستمر هذه التطبيقات في جمع البيانات، لا يؤدي تعطيلها بشكل دائم إلى تحسين الخصوصية، بل يقلل من استنزاف بطارية الجهاز".
وأضاف: "على سبيل المثال في الأجهزة التي تعمل بأنظمة Android يمكن تعطيل أجهزة الاستشعار دفعة واحدة مثل المايكروفونات والكاميرات وأنظمة تحديد المواقع، ويمكن ذلك من خلال التوجه إلى خيار (معلومات الهاتف)، ومن ثم الانتقال إلى قسم (معلومات البرنامج)، والنقر على خيار(Build number) سبع مرات، وفي عنصر (خيارات المطور)، تحتاج إلى الانتقال إلى خيار (الإعدادات السريعة للمطورين)، وبعدها على خيار (تنشيط أجهزة الاستشعار).. بعد ذلك، سيظهر رمز جديد في لوحة الوصول السريع، يمكنك من خلاله تعطيل الوصول بسرعة إلى الميكروفون والكاميرا في أي تطبيق تستخدمه".
أما بالنسبة لهواتف آيفون فقال الخبير :"يمكنك التحقق من التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الميكروفون والكاميرا والبيانات لكل خيار على حدة في قائمة الخصوصية والأمان. وهناك يمكنك حظر طلبات تتبع الإجراءات على مواقع الويب والتطبيقات الأخرى تماما".

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