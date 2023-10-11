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لإضفاء جو إيجابي في منزلك.. تجنب هذه الألوان في الدهانات

10/11/2023 2:31:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يصادف البعض حيرة عند اختيار ألوان دهانات لغرف المنزل، ويحتاج البعض الآخر لتغيير ألوان غرف المنزل رغبة منه في الشعور بالطاقة والحيوية والإيجابية.
وبحسب ما نشره موقع India Today، فإن الألوان التي يتم اختيارها لمساحة غرف المعيشة يمكن أن تعكس أيضًا الطاقات الإيجابية أو السلبية، لذا يجب تجنب استخدام الألوان الآتية:
1. أخضر غامق: يرتبط اللون الأخضر الداكن بالتعلق المفرط بالممتلكات المادية، على الرغم من أن درجات اللون الأخضر الفاتحة تكون أكثر ملاءمة.
2. أسود: يرتبط اللون الأسود بالظلام والسلبية التي يمكن أن تخلق جوا ثقيلا إذا تم استخدامها بشكل مفرط.
3. بني غامق: يمكن تفسير اللون البني الداكن، على أنه ثقيل للغاية في حالة الإفراط في استخدامه ويجب تجنبه لمنع وجود مساحة من السلبية.
4. رمادي: يمكن أن ينظر إلى اللون الرمادي أحيانا على أنه باهت أو يفتقر إلى الحيوية، كما أن الاستخدام الزائد له يمكن أن يخلق بيئة رتيبة أو غير ملهمة.
5. الألوان الباهتة: إن الألوان التي تفتقر إلى الحيوية والسطوع لا تخلق جوا مفعما بالحيوية.
معايير أساسية للاختيار
إن نقطة البداية لاختيار الألوان تبدأ بحصر المواد الموجودة في أي غرفة تحتاج للطلاء، فبالنسبة للخشب، يكون من الذكاء دمج بعض التباين. وفيما يتعلق بالمواد الطبيعية الأخرى، مثل الحجر، من الجيد الاعتماد على الظلال التكميلية. سواء كان الشخص يعطي مطبخا بأرضيات خشبية داكنة طبقة طلاء جديدة أو يعيد تصميم غرفة بلمسات نحاسية بارزة، فإن أبسط مكان للبدء هو العناصر الموجودة بالفعل، وفقًا لما نشره موقع House Beautiful.
الألوان المثالية لغرف المعيشة
ولاختيار لون طلاء لغرفة المعيشة، التي يقضي بها الأفراد أوقاتا طويلة، تعد الألوان المحايدة مثل الأبيض والأبيض الفاتح والأخضر الفاتح هي ألوان الطلاء الأكثر شيوعا. لكن يمكن أن تكون الألوان المحايدة (واتجاهات غرفة المعيشة) غير مناسبة للجميع، يوصي الخبراء، بحسب موقع House Beautiful، باستخدام لون جريء مثل لون طلاء الجوهرة أو اللون الأزرق النابض بالحياة.
إذا كان الشخص يريد أن يعكس الضوء ويجعل غرفة المعيشة الخاصة به تبدو أكبر، فربما يكون اختيار لون محايد فاتح أو باستي مناسب للمساعدة في انعكاس الضوء حول المساحة. وللحصول على أجواء مريحة، يمكن اختيار لون طلاء عميق مثل اللون الأخضر أو الأزرق لإشاعة إحساس بالدفء في الأجواء المحيطة. -(العربية نت)

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