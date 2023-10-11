موسم الحمضيات والتفاح.. مخاوف من فتح الاستيراد

MENAFN - Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات

في الوقت الذي يشكو فيه مزارعو الحمضيات من أن فتح باب الاستيراد سيلحق بهم خسائر فادحة، طالبوا وزارة الزراعة بتوفير الحماية اللازمة لمحصولهم الذي سيبدأ خلال أيام، وعدم فتح باب استيراد الحمضيات والتفاح العربي على وجه التحديد، بعد أن منيوا بخسائر كبيرة العام الماضي نتيجة هذا القرار، أكدت وزارة الزراعة من جهتها أن الوزارة ملتزمة بالرزنامة الزراعية، لكن التغيرات المناخية تؤدي أحيانا إلى تذبذب كميات المحاصيل الذي يستدعي سد النقص.



وأشار المزارعون في تصريحات لـ"الغد" إلى أن أسعار التفاح العربي "متدنية كثيرا" في الوقت الحالي، وعند دخوله إلى الأسواق سيؤثر على إنتاج الحمضيات والتفاح المحلي الذي ما يزال يوجد بكميات كبيرة في البرادات.



وقالوا إنه في العام الماضي شهدت محاصيلهم خسائر كبيرة نتيجة قرار فتح باب الاستيراد، إذ أدى فتح استيراد التفاح العربي وانخفاض أسعاره بشكل كبير إلى عزوف المواطنين عن شراء الحمضيات والتفاح المحلي، وساهم بتكبيد المزارعين خسائر أدت إلى عدم التزامهم بوفاء ما عليهم من مستحقات مالية، خاصة أن تكلفة زراعة الحمضيات عالية.



وفي السياق، أشار مزارع الحمضيات رمزي الشعار إلى أن التفاح المستورد من دول غير عربية "لا يؤثر على إنتاجنا لأن أسعاره مرتفعة بالعادة، أما التفاح العربي فأسعاره متدنية كثيرا ويؤثر سلبا على إنتاجنا من الحمضيات كما حصل العام الماضي، حيث أدى فتح استيراده وإغراق السوق به الى عدم الإقبال على الحمضيات التي بدأت هذا الموسم بشكل سيئ، حيث يباع كيلو الليمون المحلي بـ40 قرشا.



وأضاف الشعار أن تكلفة زراعة الحمضيات مرتفعة جدا، وأن أي قرار بفتح استيراد التفاح العربي والحمضيات سيثقل كاهلنا، خاصة أن الموسم هذا العام سيئ جدا، مطالبا وزارة الزراعة بعدم فتح استيراد هذين الصنفين، سيما وأن استيراد التفاح العربي يؤثر أيضا على التفاح المحلي، خاصة أنه ما يزال يتوفر بكميات كبيرة في البرادات.



فيما قال مزارع الحمضيات في الشونة الجنوبية والمفرق هاشم أبو سيدو أن أي قرار حاليا بفتح استيراد التفاح العربي سيلحق بنا خسائر كما حدث العام الماضي.



وأضاف أبو سيدو أن أسعار التفاح العربي حاليا في أرضه، تتراوح بين 10 إلى 15 قرشا للكيلوغرام الواحد، وهذا يعني أنه سيباع حال دخوله الأسواق المحلية من 40 إلى 50 قرشا للكيلو الواحد، الأمر الذي سيضرب موسم الحمضيات، فيما يباع كيلو "الكلمنتينا" من 60 إلى 70 قرشا، نظرا لتكلفتها المرتفعة، ولن يقبل المواطن في هذه الحالة على شراء تفاح محلي أو الحمضيات كما حدث العام الماضي.



وأكد مزارع الحمضيات في الشونة الشمالية أحمد البيك أن الموسم العام الماضي كان سيئا جدا؛ إذ إنه ما يزال المزارعون مكبلين بالالتزامات المالية ولم يستطيعوا لغاية الآن الإيفاء بها نتيجة قرار فتح استيراد التفاح العربي في هذا الوقت من العام.



وتابع البيك: "إذا تم فتح استيراد التفاح العربي سيواجه المزارعون صعوبة في إيصال إنتاجهم الشتوي من الحمضيات إلى الأسواق المحلية التي ستتكدس مقارنة بوجود بالتفاح العربي بكميات كبيرة".



وطالب بعدم فتح استيراد التفاح العربي، مذكرا بارتفاع الخسائر التي تكبدها المزارعون الموسم الماضي بثلاثة أضعاف تكاليف زراعة المحصول، الأمر سيؤثر عليهم ويدفعهم إلى ترك زراعته.



من جهته، قال مدير عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران إن إنتاج الحمضيات يكون سنويا، أي أنها تثمر في السنة مرة واحدة، مقارنة ببقية المحاصيل الأخرى.



وتابع العوران: "لذلك لا بد من الالتزام بالرزنامة الزراعية، لأنها تعمل على المحافظة على المنتج الأول للمزارع والمستهلك، لكن أي خلل في الرزنامة سيكون له أثر سلبي على الطرفين؛ لأنه في حال فتح باب الاستيراد لأي منتج زراعي وعدم الالتزام بمواعيد الإنتاج والرزنامة الزراعية، سيؤدي ذلك إلى اختناقات في السوق المحلي، ما يفضي إلى انخفاض الأسعار بعد زيادة المادة المعروضة في الأسواق.



وأضاف: في هذه الحالة سيتأثر المزارع، أما في حال كانت الكميات المعروضة في السوق أقل من حاجته ولا يتم فتح باب الاستيراد حسب المعادلة السعرية، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس على المستورد والمستهلك معا.



من جهته، قال مدير مديرية التسويق والمعلومات في وزارة الزراعة المهندس خليل عمرو إن وزارة الزراعة عندما تتخذ أي قرار، فيكون مبنيا على المؤسسية والتشاركية من جميع الأطراف، حيث تم الاجتماع مع مزارعي الحمضيات أول من أمس، وتم التأكيد على حماية المنتج المحلي الذي تسعى دائما وزارة الزراعة إلى الالتزام به.



وأضاف عمرو أن وزارة الزراعة ملتزمة بالرزنامة الزراعية، لكن مع التغيرات المناخية على مدى الأعوام السابقة، اختلفت كميات الإنتاج، والعمل جار على تحديثها حاليا لأنه يوجد اختلاف في كميات الإنتاج، فضلا عن تأخر مواسم وتقدم أخرى.

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