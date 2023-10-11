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الأمن: إغلاق جسر الملك حسين من الجانب الآخر

10/11/2023 2:30:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر بعد السماح لـ1250 مسافراً فقط بالمغادرة.
وقالت مديرية الأمن في بيان إنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.
ودعت المديرية الجميع للتقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر.

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