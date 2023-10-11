الأمن: إغلاق جسر الملك حسين من الجانب الآخر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام
حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر بعد السماح لـ1250 مسافراً فقط بالمغادرة.
وقالت مديرية الأمن في بيان إنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر
معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.
ودعت المديرية الجميع للتقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة
السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر.
MENAFN11102023000072011014ID1107227107
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.