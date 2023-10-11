%45 من مجمل حافلات النقل السياحي الكبيرة استبدلت بأخرى جديدة

MENAFN - Alghad Newspaper) فرح عطيات

دعوات لإنشاء صندوق تمويلي للنقل الأخضر.



يحتضن الأردن منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) وبدعم من المعهد العالمي للنمو الأخضر، وبالتعاون مع وزارات البيئة، والنقل، والطاقة والثروة المعدنية، منتدى رفيع المستوى حول النقل الكهربائي لعام 2023.



ويضم المنتدى ممثلين عن الحكومة، والشركات، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، لمناقشة التحديات في مجال النقل الكهربائي، والاطلاع على الممارسات العالمية الجيدة والدروس المستفادة والنجاحات الوطني في هذا الشأن.



يأتي ذلك الإعلان، في وقت كشف فيه مدير عام هيئة تنظيم النقل البري عبد الرحيم الوريكات أن "%45 من مجمل حافلات النقل السياحي الكبيرة، والتي تزيد عمرها عن عشر سنوات لم تعد عاملة، وتم استبدلها بأخرى لا يتجاوز عمرها التشغيلي العامين، وبعد صدور نظام معدل لنظام ترخيص النقل السياحي العام الحالي".



وبين، خلال جلسة حوار بين القطاعين العام والخاص حول النقل المستدام في قطاع السياحة أن "هنالك عشرون شركة جديدة للنقل السياحي المتخصص في المملكة سجلت بشكل رسمي، وهي الأن بصدد تسجيل حافلات جديدة أخرى".

ولفت، في الجلسة التي عقدها المعهد العالمي للنمو الأخضر وبالتعاون مع وزارة البيئة، وهيئة تنظيم النقل البري، الى أن "الإجراءات التشريعية والرؤية الحكومية قدمت مساعدات كثيرة للمشغلين، في وقت أن قطاع الشحن في المملكة يعاني من تحديات أكبر بكثير من النقل السياحي".



ونوه الى أن "الحكومة لم تستطع تحديد العمر التشغيلي لأسطول قطاع الشحن في هذه المرحلة، فيما أن هنالك زيادة طرأت عليه تقدر ما بين %25 لـ%50 خلال العام الحالي، ومقارنة بالسنة الماضية".



ومن أجل التعامل مع ذلك الواقع "منحت حوافز تشجيعية حكومية لاستبدال أسطول الشحن القديم بأخر جديد، ما أدى خلال النصف الأول من العام الحالي لإصدار موافقات بشطب حافلات يزيد عمرها عن أكثر من عشرون عام وشراء أخرى حديثة بلغت ما يزيد عن %15 "، كما ذكر.



وتهدف الجلسة الحوارية التي يشارك فيها 26 ممثلاً عن القطاعين العام والخاص في مجال النقل المستدام والسياحة، لمناقشة الحوافز والأنظمة القائمة المتعلقة بالتنقل المستدام والكهربائي، والتعرف على الفجوات والقضايا التي تواجه تطبيق مفهوم النقل السياحي المستدام في البلاد.



وأكد مستشار وزير البيئة للشؤون الفنية، مدير وحدة الاقتصاد الأخضر د. جهاد السواعير على أن "التشاركية بين القطاعين العام والخاص باتت ضرورة ملحة، حيث لا يمكن أن يعمل أي طرف منهما بمعزل عن الأخر لتحقيق الأهداف المنشودة في مختلف المجالات".



ولفت، خلال الجلسة الحوارية، الى أن "الوزارة تسعى لتحقيق خمسة أهداف في شأن الاقتصاد الأخضر، من بينها الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي، والمساهمة في إيجاد نمو اقتصادي مستدام، والسعي نحو شمول البعد الاجتماعي في عملية التنمية الاقتصادية، والحد من الفقر والبطالة، مع ورفع كفاءة استخدام الموارد".



"وعلى الرغم من التقدم المحقق في مجال الطاقة من حيث ارتفاع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في الخليط الكلي، الا ان الأردن ما زال يعتمد على الاستيراد من مصادر خارجية"، بحد قوله.



وبدوره، أكد الممثل المقيم للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الأردن كريستوف اسكوت على أن "تخضير قطاع النقل السياحي يتطلب عدة قضايا رئيسية من بينها وضع حوافز مالية، وتبادل المعرفة، والاعتماد على الابتكارات".



وضرب مثلاُ على الابتكارات "الحوافز المالية من بينها إنشاء صندوق للنقل الأخضر، لتقديم القروض الميسرة والمساعدة النقدية لتنفيذ أنشطة ومشروعات في مجال التنقل المستدام".



ومن الأمثلة على التحول التجريبي "مشروع الحافلات في البتراء، الذي سيدخل 20 حافلة تعمل على الكهرباء العام المقبل في الموقع السياحي"، وفقه.



كما أن "ثمة ثلاثة طرق لتحسين التنقل وتعزيز الفرص الاقتصادية"، بحسبه.



وفي عام 2015 تم تمويل استثمارات البنية التحتية للنقل في البلدان النامية بنسبة %80 من قبل الحكومات، و %15 من القطاع الخاص، بحسب المعهد العالمي للنمو الأخضر.



ولزيادة الاستثمار في النقل المستدام في البلدان النامية يجب على القطاع الحكومي الحد من المخاطر المالية وتحفيز الاستثمارات، وفق بيانات المعهد.

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