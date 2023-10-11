جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي تستلم (6694) طلب ترشيح لدورة عام 2023/2024

اختتمت جمعية جائزة الملكة رانيا العبد الله للتميّز التربوي المرحلة الأولى من مراحل جوائز التميّز التربوي لهذا العام، وهي مرحلة النشر والترشيحات وتقديم الطلبات، حيث أغلقت جمعية الجائزة يوم الاثنين الموافق للتاسع من تشرين الأول باب استقبال طلبات المتقدمين لجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز في دورتها الثامنة عشرة وجائزة الملكة رانيا العبدالله للمدير المتميز في دورتها الثامنة و جائزة مؤسسة رياض الأطفال المتميزة في دورتها الأولى.



وعن أعداد المتنافسين على جوائز التميّز لهذا العام، أعلنت الجمعية تسلّمها (6694) طلب ترشيح من خلال البوابة الإلكترونية للتقدم لجوائز التميز التربوي من كافّة مديريات التربية والتعليم على مستوى المملكة والذي يبلغ عددها 43، توزّعت بواقع (6043) طلباً لجائزة المعلم المتميّز و(413) طلباً لجائزة المدير المتميز و(238) طلباً لجائزة مؤسسة رياض المتميزة. وبهذه المشاركات، أوضحت جمعية الجائزة أن 59% من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم قد شاركت هذه الدورة بجوائز التميز التابعة للجمعية.



علماً أن جائزة المعلم المتميّز تُعد أولى جوائز الجمعية، حيث بدأت منذ انطلاق الجمعية وتأسيسها في يوم المعلم الموافق للخامس من تشرين الأول (أكتوبر) عام 2005، بمبادرة ملكية سامية أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، إيماناً منهما بأهمية المعلم في بناء المجتمعات وبدوره الرئيس في التطوير والإصلاح التربويّ. أما جائزة المدير المتميز فتعدّ الجائزة الثانية التي تندرج تحت مظلة جوائز الأفراد للجمعية؛ حيث تم اطلاقها عام 2009 إيمانًا بأهمية دور مديري المدارس بوصفهم قياديين وإداريين يسهمون في توجيه المعلمين وتشجيعهم وإعطائهم الدعم اللازم، إلى جانب دورهم في توفير الحافز والقوة الدافعة لتقدم مسيرة التعليم بأكملها وتجسيدهم للقدوة ضمن المنظومة التربوية، بما ينعكس إيجابيا على البيئة التربوية وعناصرها كافة. أما جائزة مؤسسة رياض الأطفال المتميزة فتعدّ الجائزة الثانية التي تندرج تحت مظلة جوائز المؤسسات للجمعية؛ حيث تم اطلاقها عام 2023 لزيادة الوعي بين فئات المجتمع المختلفة لأهمية مرحلة التعليم المبكِّر ولتثمين الممارسات الريادية المتميزة على المستوى المؤسسي في مؤسسات مرحلة التعليم المبكِّر الحكومية وتشجيعهم نحو التميز الدائم كنماذج مجتمعية يحتذى بها في عصر التميز ومجتمع المعرفة.



ووجَّـهَتْ المدير التنفيذي لجمعية الجائزة الفاضلة لبنى طوقان، كلمة شكر وتقدير لوزارة التربية والتعليم والعاملين فيها كافَّة؛ على جهودهم المميزة في دعم التربويين في الميدان التربوي، وتحفيزهم على خَوْضِ تجربة جوائز التميُّز؛ لِـما فيها من تنمية مِهْنِيَّة نوعيَّة ونشرٍ لثقافة التميُّز والإبداع في ميداننا التربوي.



كما أشادت بجهود المشرفين التربويين، مُنَــسِّقي جمعية الجائزة، في المديريات جميعها، الذين حفَّزوا هذا العدد الرائع من التربويين للتقدُّم بطلباتهم وخَوْضِ تجربة التقدم للجائزة والاستفادة منها، التي نتطلَّعُ من خلالها للتعرُّف إلى تربويينا ومَكامِنِ التميُّز لديهم. هذا وعبرت عن تقديرها الكبير لأفراد المجتمع الأردني الذي قام بترشيح مديرين ومعلمين للجائزة من خلال الترشيحات الالكترونية على موقع جمعية الجائزة. وتأتي هذه الجهود ضمن عمل جمعية الجائزة المستمر؛ لتحقيق رؤيتها المتمثلة لتميُّز تربوي مدعوم مجتمعيًا؛ لتمكين جيل المستقبل، وتحقيق رسالتها المتمثلة في الاحتفاء بالتَّميُّز التربوي ونشر وتعميق ثقافة التّميّز والإبداع في المجتمع عبر منح جوائز تربويّة وطنيّة بمعايير عالميّة ، ومأسسة مخرجات الجمعيّة والمساهمة في إنتاج المعرفة، باتباع مبادئ الحوكمة.