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سوتلي: تغير المناخ يزيد الضغط على إمدادات المياه.. والمطلوب ابتكار إستراتيجيات

10/11/2023 2:30:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت كبيرة مسؤولي الاستدامة والتنمية الاقتصادية في إدارة المياه والطاقة في منطقة لوس أنجلوس الأميركية نانسي سوتلي أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) والذي سيعقد في دبي الشهر المقبل؛ سيكون فرصة لبحث آخر التحديات المناخية وتقييم التقدم المحرز في الالتزامات السابقة.
وبينت سوتلي أن محاولات خفض درجات حرارة الأرض، والمحاور المرتبطة بإجراءات التكيف مع التغير المناخي أبرز الملفات التي تواجه العالم حاليا.

وأشارت، خلال مقابلة خاصة مع "الغد"، إلى وجود إستراتيجيات متعددة يمكن توظيفها لابتكار أفكار قابلة للتنفيذ بما يتعلق بندرة المياه.

ولفتت إلى بعض هذه الإستراتيجيات والمستخدمة في كثير من بقاع العالم مثل إعادة استخدام المياه، واحتجاز مياه الأمطار، ورفع كفاءة استخدام المياه.

وأشارت سوتلي، التي قضت ما يتجاوز 20 عامًا من حياتها المهنية في الصحة العامة والبيئة وقضايا الطاقة وتغير المناخ، إلى مساهمة تغير المناخ في زيادة الضغط الذي تتعرض له إمدادات المياه، ما يستدعي العمل على تمكين أكبر للاستثمار والابتكار وبناء القدرات والمساعدة الفنية.

وحول ندرة المياه، أشارت إلى وجود حلول مختلفة من دولة لأخرى اعتمادا على الاحتياجات والعجز في كل منها، مؤكدة أن تقييم الحالة يختلف من بلد لآخر، لكن الأساس هو الحوكمة، والإدارة، والتشارك مع أصحاب القرار.

وفيما يلي نص المقابلة:
* هلّا حدّثتينا بداية، عن كيفية البناء على مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27) والمنعقد في مصر العام الماضي، خاصة في ظلّ تحديات يشهدها العالم مؤخرا؛ من كوارث طبيعية غير مسبوقة، كالفيضانات في ليبيا، والزلزال في المغرب، وفيضانات في دول أوروبية، وبعض الولايات الأميركية، كما هو الحال أيضا مع مواجهة الجفاف في مواسم غير معتادة؟

- مختلف المناطق من العالم تتأثر بالتغير المناخي، فعلى سبيل المثال شهدت أيضا منطقة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا مؤخرا، إعصارا في غضون شهر آب (أغسطس) الماضي، وهو ما لم يحصل من قبل.

وبهذا الخصوص، سيشهد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) الذي سيعقد في مدينة دبي الإماراتية اعتبارا من 30 تشرين الثاني (نوفمبر) حتى 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مناقشات حول قضايا ضرورية وسط حضور ما يتجاوز 190 دولة مشاركة في المؤتمر.

وهناك الكثير مما يمكن البناء عليه من مؤتمر الأطراف الـ27 فيما يتعلق باجتماع الدول معا لإظهار التقدم المحرز في الالتزامات المهمة حول التنفيذ، ومعالجة آثار تغير المناخ والشفافية والتمويل، وتشعر المجتمعات في جميع أنحاء العالم بآثار تغير المناخ؛ ما يؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات بشأنه.

* وما توقعاتكم إزاء محاور تلك النقاشات؟
- نتطلع إلى مناقشة القضايا ذات العلاقة، ومحاولات خفض درجات الحرارة، والمحاور المرتبطة بإجراءات التكيف مع التغير المناخي.

وسيشارك خلال تلك الاجتماعات عدد كبير من المراقبين والمتخصصين في علم المناخ، وأصحاب الاستثمارات والأعمال، حيث من المقرر أن يعقدوا اجتماعات فنية وسياسية ضمن البرامج والمشاريع ذات العلاقة التي تنفذ حول العالم.
* هل يمكن توقع ترجمة تلك الاجتماعات إلى نتائج ملموسة؟

- هذه الاجتماعات أحيانا تمثّل دعوات لاتفاقيات لاحقة أو اتفاقيات مبدئية، يتم التوقيع عليها في ما بعد، إلا أن مناقشتها تتم خلال هذه الاجتماعات.

* وماذا عن دعم الولايات المتحدة الأميركية لمختلف برامج التكيف والحد من تأثيرات تغير المناخ؟
- أصدرت الولايات المتحدة أهم التشريعات المتعلقة بتغير المناخ، وتمويل البرامج والمشاريع في جميع أنحاء البلاد للحد من التلوث الكربوني، وبناء القدرة على الصمود، كما أنها تواصل العمل على المستوى الدولي في العديد من المنتديات لبناء مستقبل منخفض الكربون.

الأردن والمياه
* في السياق المحلي، يصنف الأردن ثاني أفقر دولة بالمياه عالميا، وتعد الولايات المتحدة الشريك الإستراتيجي الأول للبلاد.. كيف تلخّصين شكل هذا الدعم في إطار بناء الصمود في مواجهة ندرة المياه التي تتجاوز 600 مليون متر مكعب سنويا؟

- يمكننا التعلم من بعضنا البعض، وتشارك قلقنا حول ندرة المياه. وهناك إستراتيجيات متعددة يمكن توظيفها لابتكار أفكار قابلة للتنفيذ في عدة مناطق، وحول كيفية إدارة المياه، وتعزيز ملف إعادة استخدام المياه لأغراض الزراعة، وحصاد المزيد من مياه الأمطار، وهناك فرص متاحة للتعاون الدولي وتشارك المعرفة لأننا نتشارك قضايا متقاطعة.

* ما التحديات التي تدور حولها القضايا المتقاطعة؟
- يواجه مجتمعي في لوس أنجلوس/ كاليفورنيا، تحديات تتعلق بمقاومة المياه وندرة المياه أيضا، ولقد شهدنا تواترا متزايدا للجفاف الشديد، كما أن إمدادات المياه تحت الضغط.

* برأيك.. كيف تصفين شكل الحلول؟
- نحن ندرك أهمية تطوير إمدادات مياه مستدامة جديدة مثل إعادة استخدام المياه واحتجاز مياه الأمطار، فضلاً عن كفاءة استخدام المياه، وتحسين اكتشاف التسرب وإدارته وحماية مستجمعات المياه، وأحد سبل الدعم هو من خلال التعاون الدولي وتبادل المعرفة والمساعدة التقنية.

الدول الصناعية والمناخ
* سيتخذ منحنى الأسئلة المقبلة شكلا مختلفا.. وهنا سؤالي عن كيفية صياغة قرارات ملزمة نحو الحد من توسع الدول الصناعية في استخدام الوقود الأحفوري تجنبا لآثارها.. خاصة عند النظر لما نصت عليه القرارات الصادرة عن المؤتمر الأخير بـ "ضرورة قيام الدول المعنية بخفض مستوى انبعاثاتها المستهدف بحلول العام 2030 ورفع إجراءاتها ونتائج عملها بنهاية العام 2023".. فهل يمضي ذلك في الاتجاه الصحيح؟

- إن المناقشات على المستوى الدولي حول هذه القضايا مهمة للغاية فيما يتعلق بالحد من تلوث المناخ، والعمل بشكل عاجل لمواجهة أزمة المناخ. ويعد التنفيذ أمرًا بالغ الأهمية أيضًا، حيث يتم استخدام تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها بشكل متزايد في الولايات المتحدة.

وقد انخفضت تكاليف هذه التقنيات إلى درجة أنها أصبحت أرخص في كثير من الحالات من البدائل المعتمدة على الوقود الأحفوري، ونرى أيضًا فوائد الكهرباء واستخدام خيارات النقل الخالية من الكربون.

وتتمتع العديد من هذه التقنيات بفوائد تتجاوز الحد من انبعاثات الكربون، فهي تنتج كميات أقل من تلوث الهواء الضار، ويمكن أن تخلق فرص عمل وفرصًا اقتصادية للمجتمعات.

- كيف تقيّمين معدّل تقدم مختلف دول العالم نحو تحقيق مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المتعلق بالحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي؟

* هذه قضية حرجة وحساسة للعالم بشكل كامل، وهناك عدد كبير من الناس حول العالم لا تزال تعاني من إمكانية الوصول للمياه النظيفة.

وأعتقد أننا في الولايات المتحدة لدينا وصول جيد للمياه النظيفة، ونفكر كيف يمكن أن يساهم التعاون الدولي في مساعدة ودعم الدول نحو إمكانية تحقيق هذا الهدف وتخفيف العبء المالي المترتب عليهم.

ويعد الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، أمرا بالغ الأهمية لصحة ورفاهية جميع البشر، ويفتقر الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم إلى إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي الأساسي.

* وكيف يساهم تغير المناخ بهذا التحدي؟
- يزيد تغير المناخ أيضا من الضغط الذي تتعرض له إمدادات المياه المحدودة بالفعل في العديد من الدول، وينبغي أن يكون هناك تركيز متزايد على تمكين الاستثمار والابتكار وبناء القدرات والمساعدة الفنية.

* وكيف تقيّمين الأمر ذاته بالنسبة للتحديات التي تواجه الأردن على هذا الصعيد؟
- يجب اتباع الأمور البسيطة أولا ثم الأمور الصعبة، ولدي تفهم حول هذا الموضوع وكيفية استثمار الولايات المتحدة في هذا الإطار، وهو تحد مالي، وبرأيي، يجب استخدام وتمكين العلوم المختلفة والمعارف الفنية والتقنية.

قضايا مشتركة
* ضمن البرنامج الذي نظمته السفارة الأميركية في الأردن لولايتي كاليفورنيا ونيو مكسيكو بداية العام الحالي والمخصص للصحفيين، نشرت "الغد" تقارير تناولت قضايا مائية مشتركة بين الأردن وتلك المناطق، منها استنزاف المياه الجوفية وصعوبة الوصول إلى المياه المحلاة.. كيف يمكن التغلب على هذه التحديات؟ وهل يشكل تحدي التوصل إلى حلول مستدامة عقبة مالية؟

- هناك الكثير الذي يمكننا أن نتعلمه من بعضنا البعض. في كاليفورنيا، نواجه العديد من التحديات المتعلقة بمرونة المياه وموثوقيتها، وعلينا أن نخطط لمستقبل مائي قد يبدو مختلفًا تمامًا، وستكون مجموعة متنوعة من الموارد المائية وتوفير المياه أمرا بالغ الأهمية.

وعلينا أيضا أن نهتم بحماية جودة المياه ومستجمعات المياه، وكذلك القدرة على تحمل التكاليف المرتبطة بجودتها، والاستثمارات ضرورية وينبغي تقييمها على أساس التكلفة والموثوقية، ومن الممكن أن يساعد الابتكار وتبادل المعرفة التقنية في خفض التكاليف.

كما يمكن الاستفادة من ممارسات الحوكمة في ولاية كاليفورنيا حول التغلب على تحديات أحواض المياه الجوفية واستنزافها، وليس هنا المهم استثمار الأموال، إنما استثمار الوقت والجهد لتوعية الناس بكيفية استخدامها.

* وهل ترين أن تحلية المياه هي الحل الأمثل على هذا الصعيد؟
- على صعيد تحلية المياه، لدينا مشاريع تحلية قليلة، لكن هناك اعتماد على مصادر أخرى أقل تكلفة واستهلاكا للطاقة، ويمكن استثمارها وتطويرها.

توصيات
* كخبيرة في مجال المياه والطاقة والتنمية المستدامة، ما توصياتك ليمضي العالم، ومن ضمنه الأردن، على المسار الصحيح من حيث التقدم المطلوب وحماية حق الإنسان في الحصول على المياه ضمن بيئة صحية مستدامة؟

- إن ضمان الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي يتطلب تركيزا وجهدا مستمرين على جميع المستويات، من خلال التعاون والالتزام الدوليين، على المستويات الوطنية وفي المدن والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وقد تختلف الاحتياجات والأولويات من بلد إلى آخر ومن مجتمع إلى مجتمع، وسيتطلب الأمر تركيزا مستداما واستثمارا وتنسيقا وحوكمة فعالة، وكلها أمور أصبحت أكثر إلحاحا بسبب تزايد عدد السكان وتأثيرات تغير المناخ.

إن الحلول مختلفة من دولة لأخرى اعتمادا على الاحتياجات والعجز في كل منها، وتقييم الحالة على المستوى المحلي، لكن الأساس هو الحوكمة، والإدارة، والتشارك مع أصحاب القرار، ووسائل تسهيل الوصول للمياه النظيفة، بالإضافة إلى دور التعاون الدولي، والبحث الجيد وبناء القدرات والابتكار.

* وماذا عن توصياتك لمؤتمر (كوب 28) المقبل؟
- إن قضايا التغير المناخي تؤثر علينا جميعا، وأحيانا تكون لدينا حياة معقدة، وأعتقد أنه عندما نتوجه لمؤتمر التغير المناخي (كوب 28) ستكون فرصة جيدة للاجتماع ولقاء القادة وأصحاب القرار لدراسة وتقييم كيفية وشكل التعاون مع مختلف الجهات.

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