الملك: الأردن سيبقى في خندق العروبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، إن موقف الأردن سيظل ثابتا، ولن نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات، في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، والحفاظ عليها من منطلق الوصاية الهاشمية.
وأردف جلالته في خطاب العرش بعد افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة: "سيبقى الأردن في خندق العروبة، يبذل كل ما بوسعه، في سبيل الوقوف مع أشقائه العرب".
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