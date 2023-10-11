Wednesday, 11 October 2023 10:50 GMT

الملك: الأردن سيبقى في خندق العروبة

10/11/2023 2:30:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، إن موقف الأردن سيظل ثابتا، ولن نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات، في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، والحفاظ عليها من منطلق الوصاية الهاشمية.

وأردف جلالته في خطاب العرش بعد افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة: "سيبقى الأردن في خندق العروبة، يبذل كل ما بوسعه، في سبيل الوقوف مع أشقائه العرب".

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