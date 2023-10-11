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الملك: ستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

10/11/2023 2:30:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الملك: لن نحيد عن الدفاع عن مصالح فلسطين وقضيتها العادلة حتى يستعيد الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة

الملك: سيبقى الأردن في خندق العروبة يبذل كل ما بوسعه في سبيل الوقوف مع أشقائه العرب

افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الدورة العادية لمجلس الأمة الـ19 بإلقاء خطاب العرش فـي المجلسين مجتمعين (النواب والأعيان).

وقال جلالة الملك "إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وأعمال عنف وعدوان ما هي إلا دليل يؤكد مجدداً أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنتهي دوامات القتل التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء".

وأضاف جلالته: "فلا أمن ولا سلام ولا استقرار من دون السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد".

وتابع جلالته: "ستبقى بوصلتنا فلسطين، وتاجها القدس الشريف، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة، لتنعم منطقتنا وشعوبنا كلها بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا".

وأكد جلالته أن موقف الأردن سيظل ثابتا، ولن نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات، في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، والحفاظ عليها من منطلق الوصاية الهاشمية.

وأردف جلالته: "سيبقى الأردن في خندق العروبة، يبذل كل ما بوسعه، في سبيل الوقوف مع أشقائه العرب".


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