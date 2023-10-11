الملك: ستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الملك: لن نحيد عن الدفاع عن مصالح فلسطين
وقضيتها العادلة حتى يستعيد الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة
الملك: سيبقى الأردن في خندق العروبة يبذل كل
ما بوسعه في سبيل الوقوف مع أشقائه العرب
افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم
الأربعاء، الدورة العادية لمجلس الأمة الـ19 بإلقاء خطاب العرش فـي المجلسين
مجتمعين (النواب والأعيان).
وقال جلالة الملك "إن ما تشهده الأراضي
الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وأعمال عنف وعدوان ما هي إلا دليل يؤكد مجدداً أن
منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل
الدولتين، ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع
من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنتهي دوامات القتل التي يدفع ثمنها
المدنيون الأبرياء".
وأضاف جلالته: "فلا أمن ولا سلام ولا
استقرار من دون السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد".
وتابع جلالته: "ستبقى بوصلتنا فلسطين،
وتاجها القدس الشريف، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة، حتى يستعيد
الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة، لتنعم منطقتنا وشعوبنا كلها بالسلام الذي هو
حق وضرورة لنا جميعا".
وأكد جلالته أن موقف الأردن سيظل ثابتا، ولن
نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات، في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية
والمسيحية بالقدس، والحفاظ عليها من منطلق الوصاية الهاشمية.
وأردف جلالته: "سيبقى الأردن في خندق
العروبة، يبذل كل ما بوسعه، في سبيل الوقوف مع أشقائه العرب".
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