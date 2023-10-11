المستشفى التخصصي تتبرع لغزة بـ100 ألف دينار

صرح مدير عام المستشفى التخصصي، الدكتور فوزي الحموري، عن إطلاق المستشفى لحملة واسعة للتبرع بالدم وبالتعاون مع بنك الدم الوطني، وأخرى للتبرع بالأدوية والمستلزمات الطبية الطارئة دعماً ومؤازرةً لأهلنا في فلسطين وتحديداً في قطاع غزة، على إثر الاعتداء السافر على أهلنا، معلناً بأن حملة التبرع بالدم ستبدأ يوم غد الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية من بعد الظهر في المبنى الرئيسي للمستشفى التخصصي.



وأعلن الحموري عن تبرع المستشفى التخصصي بما قيمته 100 ألف دينار من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لمعالجة الجرحى والمصابين جراء العدوان الصهيوني، موضحاً بأن الوضع في القطاع لم يعد يحتمل وأنه من واجبنا جميعاً أن نهبّ لنصرة أهلنا في القطاع وتزويدهم بالمستلزمات والمواد والمستهلكات الطبية والخيوط الجراحية وكل ما يلزم من المساعدات الإغاثية الطارئة اللازمة، مضيفاً بأنه قد تم فتح الباب لموظفي وأطباء المستشفى الراغبين بالمشاركة كذلك، وأن إيصال المساعدات سيتم بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية.

وأفاد الحموري بأن الحملتين العاجلتين اللتين تم الإعلان عنهما تأتيان انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله بالإسراع بإرسال مساعدات عاجلة نصرةً للشعب الفلسطيني وأننا عند قول جلالته بأن الأردن سيبقى في خندق العروبة وبأننا الداعم الأول لفلسطين وأن "بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس".



وأضاف الحموري بأن تضامننا مع صمود أهلنا الذين يذودون عن شرف الأمة العربية والإسلامية قاطبةً، وأن تقديم دمائنا وأموالنا ليُعدّ أقل ما يمكن عمله، بل هو واجبٌ علينا للمساعدة في تحقيق الحلم الأكبر والقضية الأولى وهي تحرير فلسطين.







