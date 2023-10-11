Wednesday, 11 October 2023 10:50 GMT

الماضي لـالغد: خطاب الملك شمل الاتجاهات السياسية الثلاث

10/11/2023 2:30:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية، الدكتور بدر الماضي، إن خطاب العرش الذي قدمه جلالة الملك عبدالله الثاني، كان شاملا سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الاقليمي والمستوى الدولي.
وأضاف الماضي، أن جلالته اكد على المستوى السياسي الداخلي بصورة لا يعتريها الشك، ان الحياة الحزبية والسياسية في الاردن اصبحت البرنامج الحقيقي للدولة الاردنية في السنوات القادمة، ولكن هذا البرنامج لا يمكن ان يسير الى الامام الا بوجود الروافع الاساسية والعمود الاساسي للحياة الحزبية والسياسية وهم الشباب.
وتابع : جلالة الملك اكد وبشكل قاطع ان الشباب يجب عليهم ان يأخذوا دورهم، لكن هذا الدور لا يمكن ان يؤخذ الا بضرورة تعاون المؤسسات سواء الرسمية او الخاصة لمحاولة ادماج الشباب ودفعهم الى المشاركة السياسية والحزبية من خلال الثقة بالعملية بشكل عام، وهذه العملية والثقة بها لا يمكن ان تتم الا بدعم كافة المؤسسات في الدولة الاردنية.
وقال الماضي، ان جلالة الملك يؤكد على ان معظم ابناء الشعب الاردني هم من الشباب، فلذلك لابد من الاخذ بعين الاعتبار هذه الفئة الكبيرة وهذه الفئة التي تحتاج الى عمل خاص بها، وتطلعات خاصة بها لا يمكن حقيقة ان تتم الا باشراك هؤلاء الشباب ومن اجل صراحة شرح وجهة نظرهم ورؤيتهم الى مستقبل الحياة السياسية والاقتصادية والعملية في الدولة الاردنية.
واشار الى ان ذلك لن يتم الا من خلال ادماجهم ومشاركتهم مرة اخرى في الحياة السياسية والحزبية في الدولة الاردنية.
وتابع: ايضا جلالة الملك اكد وبشكل كبير جدا وقاطع ان ادارة الدولة يجب ان تستمر بتحديثها من خلال تحديث البرامج ومن خلال تحديث الاستثمارات والقوانين الاستثمارية من خلال تقديم افضل الخدمات للمواطنين والتي تعبر بشكل من الاشكال عن تقدم الدولة الاردنية، وحضارية الدولة الاردنية.
سياسيا، قال الماضي، ان جلالة الملك تحدث وبشكل قاطع على مستوى القضايا الاقليمية بان الصراع الاسرائيلي الفلسطيني يجب ان ينتهي، ويجب ان ينتهي لصالح اقامة الدولة الفلسطينية، ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه، حيث اكد جلالته ما اكده قبل ايام قليلة في هيئة الامم المتحدة ان غياب الافق في وجود اي حل سياسي حقيقي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي سيفجر الاوضاع، وقد فجرها حقيقة، وان انعكاسات هذا الانفجار لن يكون محدودا على الاراضي الفلسطينية او الاراضي المحتلة، ولكن سيمتد الى الاقليم، وهذا سيؤثر تأثير كبير جدا في الاستقرار واستمرار التنمية في الاقليم بشكل عام.

MENAFN11102023000072011014ID1107227099

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث