الصفدي رئيسا للنواب

فاز النائب أحمد الصفدي برئاسة مجلس النواب في دورته العادية الثالثة، خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الاربعاء.



وحصل الصفدي على 83 صوتا مقابل 35 حصل عليه منافسه النائب نصار القيسي.



وتم إلغاء 11 ورقة وبلغ عدد المقترعين 128 نائبا.

وتاليا كلمة الصفدي بعد فوزه برئاسة المجلس:



"بسم الله الرحمن الرحيم



والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين



وعلى آله وأصحابه الغر الميامين



السلام على هذا الحمى العربي الهاشمي، وأبنائه العاشقين لترابه، عشقاً مجبولاً بتراب فلسطين



السلام على سيد البلاد، الملك الهاشمي الراسخ في قمم الحق والثبات، رافعاً راية الحماية المطهرة لمقدسات الأمة وقيمها.



السلام على الأردنيين الذين تنكسر على صخور ولائهم كل العاتيات



وتزدان أعناق صفحات التاريخ لشموخهم وإخلاصهم لوطنهم وقيادتهم



وسلام الحق لسيوف هذا الحمى الهاشمي، أصحاب الزنود الطاهرة والهامات الباسقة، أسود الوغى وفرسان الميادين، نشامى الجيش العربي والأجهزة الأمنية، قرة عين القائد المفدى، ودروع سيادة هذا الوطن العزيز.



الزميلات والزملاء الأكارم



إنني أعانق السماء وأطاول الجوزاء فخراً بكم وبثقتكم التي طوقتم بها عنقي للمرة الثانية، وأعاهد الله أولاً، ثم أعاهدكم أن أكون الوفي لقيادتنا الحكيمة، ولتراب أردننا الطهور ولثقتكم الغالية، وأن أكون أخاً قريباً وصدوقاً ناصحاً لكم، أحمل معكم وبكم هذه الأمانة، على أكف الإخلاص، وفاءً وخدمة لشعبنا الأردني العظيم، الساكن على الدوام في وجدان سيد البلاد، كما أعاهدكم أن أتقبل نصحكم وأن أكون عوناً لكم، وعلى مسافة واحدة من الجميع.



الزميلات والزملاء الكرام



لقد شرفنا اليوم سيد البلاد بخطبة العرش السامي، والتي تضمنت رؤى ثاقبة وخارطة طريق واضحة لقابل الأيام، وقد وضعت السلطات كافة أمام مسؤولية التعاون، في سبيل تلبية تطلعات أبناء شعبنا العزيز، وهي عين الحكمة، ودالة الصواب، وخير المسار، وستكون بوصلتنا التي نعمل وفقها، من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية، وعليه سنسير والحكومة في مضمار العمل الوطني، تحت مظلة الفصل المرن بين السلطات المحفوف بالدستور العتيد، وفي مناخ من التعاون والتوافق في مسارات متوازية، تلتقي في دائرة المصلحة الوطنية العليا، لتحقيق رؤى التحديث الشاملة ومقتضيات مساراته.



الزميلات والزملاء الأكارم



لا حديث يتقدم على ما أشار إليه سيد البلاد حول قضية الأمة المركزية، فلسطين التي تسكن وجدان الأردنيين وضمائرهم جميعاً، وهي القضية التي بقيت في سدة أولويات جلالة الملك، محذراً على الدوام وفي خطاباته كافة، من مغبة غياب الحل العادل الشامل لها، وفق حل الدولتين الضامن للحق الفلسطيني، وأن استمرار ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية من شأنه بقاء المنطقة على صفيح من التوتر والغليان، وهو ما سينعكس على العالم برمته، كما أن القضية الفلسطينية بقيت تسكن وجدان سيدي ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله، والذي ما انفك يطلق التحذير تلو التحذير من خطورة استمرار الإنكار للحق الفلسطيني.



إن ما يجري اليوم في قطاع غزة، هو انعكاس لتطرف حكومة الاحتلال، والتي ما زالت تمارس النهج ذاته، وهذا يستوجب من المجتمع الدولي ومراكز القرار فيه الإنصات لصوت الحكمة الذي يمثله جلالة الملك دوماً، ووقف آلة الحرب الغاشمة في قطاع غزة، فلا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، مؤكدين هنا أن الأردن سيبقى ظهيراً لفلسطين وصخرة صمود بوجه كل طامع، ولن نسمح بأي حلٍ يكون على حساب شبر واحد من أرضنا، وسنبقى خلف راية سيد البلاد، في حمله لأمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



الزميلات والزملاء الكرام



لقد بقي هذا الوطن بعون الله مؤلاً للأحرار، وملاذاً لكل مظلوم، باذلاً كل وسعه في سبيل ذلك، صامداً على جبهة الثبات، لا تنال من وحدة شعبه الصغائر وأوهام الطامعين، ولا تعبر من حدوده أيادي الغدر والإرهاب، وطناً حراً عزيزاً بقيادة أسدُ بني هاشم، سيدي ومولاي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.



الزميلات والزملاء الكرام



بعد أن أنجز مجلسنا حزمة من قوانين التحديث في المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، فإننا اليوم نقف أمام مسؤولية وطنية في إعلاء قيم النزاهة ومحاربة الفساد، والامتثال لسيادة القانون على الجميع، ولن نتوانى عن فتح أية ملفات جرى فيها التعدي على المال العام، فواجبنا الرقابي لا يقل أهمية عن دورنا التشريعي، وهذا يستوجب تكثيف جلسات الرقابة، لنكون عند حسن ظن قيادتنا وأبناء شعبنا، مخلصين أوفياء لما أقسمنا عليه في القيام بدورنا الدستوري على أكمل وجه.



الزميلات والزملاء الكرام



مرة أخرى الشكر لكم على هذه الثقة الغالية، وليكن هدفنا في قادم الأيام، العمل على تعزيز الثقة الشعبية بالبرلمان، فهذه المؤسسة لها المكانة الدستورية الرفيعة، وهذا يستوجب الالتزام بالنظام الداخلي ومدونة السلوك النيابية، ليكون مجلسنا على الدوام مرآة التمثيل الحقيقي للشعب وعينه ومحط ثقته، معبراً عن وجدانه ومحققاً لتطلعاته.



الزميلات والزملاء



نقف في محراب الدعاء ضارعين لله تعالى أن يحفظ سيدي ومولاي ملك البلاد المفدى، عزيز المُلك، قوي التمكين، راسخ المقام، منصوراً مؤزراً، وعلى يمناه سيف بني هاشم، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد وقرة العين.



وليحفظ المولى بلادنا الحبيبة، تحرسها بواسل الجيش العربي وفرسان الحق في جهاز المخابرات العامة، وسيوف المجد في جهاز الأمن العام، وكل المخلصين من أبنائها الميامين".