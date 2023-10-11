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التربية وجود للرعاية العلمية يعلنان نتائج مسابقة سنبلة

10/11/2023 2:30:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعلنت اليوم الاربعاء نتائج مسابقة مبادرة "سنبلة" التي اقامتها مؤسسة الجود للرعاية العلمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، وبدعم من البنك العربي.

حيث شارك بالمبادرة حوالي 500 مدرسة حكومية من مختلف محافظات المملكة من خلال حوالي 600 مشروع تقدم للمسابقة، حيث تهدف المبادرة لتعزيز مفهوم الانتماء الى المدرسة كذلك بث روح التعاون والإيجابية بين المجتمع المحلي والمدارس المحيطة بها من خلال مبادرات تعمل على تحسين البيئة المدرسية للطلاب والمعلمين.

وتعمل هذه المبادرات على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالبيئة التعليمية وتمكين المعلمين والمعلمات من خلال واقع تربوي جيد من خلال مشاركات ومساهمات الكوادر التعليمية في المدارس ، حيث نجحت المبادرة بتنفيذ أكثر من 800 مشروع على أرض الواقع خلال العام الدراسي 2022 - 2023في مدارس حكومية من مختلف مناطق المملكة.

من جانبه، أشار مدير مؤسسة الجود ماهر قدورة إلى الدور الهام والمساهمة الفعّالة للمؤسسة في تهيئة الكوادر التعليمية ومنح تدريبات متعددة بطرق ابداعية لتمكين المعلم وتحويل التحديات التي يواجهها الى حلول يمكن تطبيقها ومتابعتها على أرض الواقع. كما تضمنت التدريبات على مجموعة من المهارات الحياتية مثل مهارات التواصل مع المجتمع المحلي ، والقدرة على حل المشكلات، والالتزام، والمرونة في مواجهة التحديات، واستغلال الوقت بطريقة ذكية، والذكاء العاطفي وغيرها.

كما تقوم المؤسسة أيضًا بمتابعة مستمرة للمشاريع ، لضمان تحقيق الأهداف والنجاح في التنفيذ.

واضاف ان مبادرات الجائزة بمثابة رسالة لجميع المدارس المشاركة في "سنبلة" مشيرا الى ان عمل واجتهاد المشاركين ، تركا بصمة لا تنسى في نفوس الطلاب والمجتمع ، معبرة عن الشكر لكافة الكوادر التعليمية والمدارس المشاركة كونهم جزءًا من هذه الرحلة .

وبين ان اختيار أفضل المشاريع من بين مجموعة الأفكار المبدعة كان أمرًا صعبًا للغاية ، الا ان اللجنة تقييم المشاريع قامت بجهود كبيرة لهذه الغاية مشير الى دور وزارة التربية والتعليم الذي كان جزءاً من هذا التقييم بالإضافة لمحكمين من القطاع الخاص لديهم الخبرة في عمليات التقييم.

وقال انه تم ومن خلال اللجنة مراجعة جميع المشاريع المرشحة بالإضافة الى عمل تقييم على تطبيق زووم للاستماع الى التفاصيل من طرف المشاركين ، حيث تم الاختيار بناء على معايير محددة من بينها الالتزام بشروط البرنامج، وضوح الفكرة واّلية تطبيقها، والتفاعل مع المجتمع المحلي لحل التحدي، والفريق المشارك ودوره، و تأثير المشروع على المدرسة والطلبة والمجتمع، واستدامة المشروع، والية توثيق المشروع.

من جانبه اشاد الامين العام للشؤون التعليمية والإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة بدور المبادرة في تنمية وتفعيل العمل التطوعي لدى المدارس ، مثمناً جهود المدارس في المشاركة وتنفيذ العديد من المشاريع الابداعية في المدارس والمجتمعات.

واكد على ان وزارة التربية والتعليم، ستقوم من خلال جميع مديريات التربية والتعليم بتكريم جميع المدارس المشاركة في جوائز مبادرة سنبلة وسيكون التكريم يليق بالمعلم وفي هذا العمل والانجاز الذي تم تحقيقه.

وتاليا اسماء المدارس الفائزة بالجائزة ضمن فئاتها ال 8 وعددهم 32 مدرسة حيث فاز :
الفئة الاولي جائزة اشراك المجتمع/ المركز الاول مدرسة زينب الأسدية الثانوية المختلطة بمشروع عبق الخير (مصلى المدرسة)، المركز الثاني مدرسة عسال الأساسية المختلطة بمشروع ساحة ومدخل المدرسة، المركز الثالث مدرسة بئر خداد الاساسية المختلطة بمشروع غرفة المناهل ، المركز الرابع مدرسة اسكان الجمارك الأساسية للبنات بمشروع اكسجين المدرسة.

الفئة الثانية جائزة تأهيل غرف المعلمين: حيث فاز المركز الاول مدرسة حكما الأساسية للبنات بمشروع تصميم ، المركز الثاني مدرسة خولة بنت الازور الاساسية المختلطة بمشروع روق وقت فراغك ، المركز الثالث مدرسة النزهة الاساسية الاولى للبنات بمشروع لمسة عطاء تُعيد البهجة لغرفة المعلمات ، المركز الرابع مدرسة الكرامة الاساسية الثانية المختلطة بمشروع اعادة تأهيل غرفة المعلمات .
الفئة الثالثة جائزة الصف المثالي: حيث فاز بالمركز الاول مدرسة البتراء الاساسية للبنات بمشروع مستقبلي في مهنتي ، المركز الثاني مدرسة السماكية الثانوية الشاملة المختلطة بمشروع غرفة النجوم ، المركز الثالث مدرسة نسيبة بنت كعب الأساسية الثانية للإناث بمشروع مشغل الفن مرسم زمردة ، المركز الرابع مدرسة ميمونة بنت الحارث الأساسية للبنات بمشروع طاقتي لن تُهدر .

الفئة الرابعة جائزة الحدائق (المساحات الخضراء): حيث فاز بالمركز الاول مدرسة أيدون بني حسن الأساسية المختلطة بمشروع مدينة السنبلة ، المركز الثاني مدرسة الحارث بن عمير الاساسية المختلطة بمشروع ركن السعاده والاشراق ، المركز الثالث مدرسة الرشايدة الثانوية المختلطة بمشروع حديقة الاستقلال السعيدة ، المركز الرابع مدرسة بلعما الثانوية الشاملة للبنات بمشروع حديقة مدرستي بين التحدي والإبداع .

الفئة الخامسة جائزة المكتبة المدرسية: حيث فاز في المركز الاول مدرسة رفيدة الاسلمية الثانوية للبنات بمشروع تحويل غرفه صفيه الى مكتبه مدرسيه و مركز معرفه يخدم المجتمع ، المركز الثاني مدرسة المكيفتة الثانوية المختلطة بمشروع قارئ الحرف هو المتعلم وقارئ الكتاب هو المثقف ، المركز الثالث مدرسة صافوط الأساسية المختلطة بمشروع تيار المعرفة ، المركز الرابع مدرسة القاضي الفاضل الاساسية للبنين بمشروع المكتبة- خير جليس.

الفئة السادسة جائزة المسرح المدرسي: حيث فاز بالمركز الاول مدرسة عبين الأساسية المختلطه بمشروع بمسرحي اجد سعادتي ، المركز الثاني مدرسة ابو عبيدة الاساسية المختلطة بمشروع خطوات ، المركز الثالث مدرسة كفرنجة الاساسية المختلطة بمشروع منصة مسرح الإبداع المدرسي السينمائي - مبادرة نتشارك متعة القراءة (بيئة جاذبة) ، المركز الرابع مدرسة مجادل الاساسية المختلطة بمشروع مسرحي ملكي.

الفئة السابعة جائزة المرافق الصحية: حيث فاز بالمركز الاول مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات بمشروع إستحداث مرافق المدرسة بطريقة عصرية وجعلها بيئة صحية وأمنة للطالبات ، المركز الثاني مدرسة الجوفة الاساسية المختلطة بمشروع بادر ونحن معك من أجل بصماتنا على مرافقنا الصحية ، المركز الثالث مدرسة فقوع الثانوية الشاملة للبنات بمشروع نظافتي مسؤوليتي ، المركز الرابع مدرسة اسماء بنت ابي بكر الاساسية للبنات بمشروع غرفه متعددة الأغراض(مطبخ واستراحة للمعلمات، مشغل مهني).

الفئة الثامنة جائزة الفكرة المبتكرة: حيث فاز بالمركز الاول مدرسة أنس بن مالك الأساسية للبنين بمشروع استديو سنبلة التعليمي، المركز الثاني مدرسة الكرامة الثانوية المختلطة بمشروع إلعب و تعلّم ، المركز الثالث مدرسة الأرقم بن أبي الأرقم الأساسية المختلطة بمشروع غرفة التكامل الحسي، المركز الرابع مدرسة إسكان الجامعة الثانوية بمشروع رغبة الطالبات بتعلم لغات اخرى.
يذكر ان قيمة الجوائز لكل فئة كالتالي: الجائزة الاولى 1000 دينار ، الجائزة الثانية 700 دينار ، الجائزة الثالثة 500 دينار، الجائزة الرابعة 300 دينار.

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