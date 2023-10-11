Wednesday, 11 October 2023 10:49 GMT

الصفدي يعتذر عن تقبل التهاني بسبب الأوضاع في غزة

10/11/2023 2:30:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




اعتذر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عن تقبل التهاني بمناسبة فوزه في انتخابات رئاسة المجلس التي جرت اليوم الأربعاء.
ووفق تصريح صادر عن مكتب الصفدي، فإن اعتذاره يأتي في ظل ما يشهده قطاع غزة من عدوان غاشم على القطاع أدى إلى سقوط مئات الشهداء وآلاف الإصابات.

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