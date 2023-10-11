الصفدي يعتذر عن تقبل التهاني بسبب الأوضاع في غزة

الصفدي يعتذر عن تقبل التهاني بسبب الأوضاع في غزة
التاريخ
10/11/2023 2:30:34 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتذر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عن
تقبل التهاني بمناسبة فوزه في انتخابات رئاسة المجلس التي جرت اليوم الأربعاء.
ووفق تصريح صادر عن مكتب الصفدي، فإن
اعتذاره يأتي في ظل ما يشهده قطاع غزة من عدوان غاشم على القطاع أدى إلى سقوط مئات
الشهداء وآلاف الإصابات.
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